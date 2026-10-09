Стиже посљедњи ретроградни Меркур у овој години: Ево који знакови ће бити на најјачем удару

Аутор:АТВ редакција
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Меркур и Венера крећу ретроградним ходом у знаку Шкорпије, па ће разговори, односи, старе емоције и одлуке из прошлости поново добити своје мјесто.
За три хороскопска знака ово неће бити обичан период преиспитивања - биће то својеврсни дупли тест, јер ће истовремено морати да се суоче са оним што мисле и оним што осјећају.
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Овај астролошки период од 24. октобра до 13. новембра 2026. којим ће "дириговати" ретроградни Меркур може да подсјети на догађаје и обрасце из прошлости који нису сасвим разријешени. Посебно ће бити важно да не доносите закључке на брзину и не покушавате да побјегнете од тема које се поново појављују. Оно што сада дјелује као фрустрација или застој можда је управо прилика да се једно поглавље коначно затвори, али под прилично тешким околностима. Три хороскопска знака биће посебно "под лупом" за вријеме трајања посљедњег ретроградног Меркура у 2026. години.
Шкорпије ће овај период осјетити најдиректније, јер се ретроградни Меркур и Венера налазе управо у њиховом знаку. Као да се рефлектор усмјерава право на вас - на начин на који се представљате другима, одлуке које доносите и односе у којима се налазите. Меркур може да врати старе разговоре, недовршене теме и ријечи које су остале неизговорене. Могуће је да ћете поново размишљати о одлуци за коју сте вјеровали да је одавно иза вас или да ћете добити прилику да разговарате са особом са којом је нешто остало недоречено. Постоји ризик и од тектонских промјена на послу, али не брините - Универзум ће вас наградити за досадашње резултате и донијети прилике какве нисте могли ни да сањате.
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Венера, с друге стране, ставља нагласак на љубав и вриједности. Стари однос, бивша љубав или питање повјерења могу поново постати важни. Дупли тест за Шкорпију јесте питање: да ли заиста желите оно за чим јурите или се само враћате нечему познатом? Не морате одмах да знате одговор. Овај период више тражи искреност према себи него велике потезе.
Бик ће ретроградни Меркур и Венеру највише осјећати кроз партнерске односе. Ово може бити период у ком се преиспитује оно што сте дуго сматрали сигурним. Меркур може донијети неспоразуме, враћање на старе разговоре и питања која никада нису добила прави одговор. Партнер може изговорити нешто што ће вас натјерати да другачије погледате на однос, али исто тако ви можете схватити да сте неке своје потребе предуго прећуткивали.
Венера додатно појачава тему љубави, блискости и повјерења. Код заузетих Бикова могу се отворити питања будућности везе, док слободни могу поново срести особу из прошлости или почети да размишљају о односу за који су вјеровали да је завршен.
Дупли тест за Бика је једноставан, али тежак: да ли остајете у односу зато што га заиста желите или зато што се плашите промјене? Ретроградни период није идеалан за доношење коначних одлука у афекту, али јесте одличан за искрен разговор са собом.
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Близанци ће током овог периода највише преиспитивати посао, обавезе и свакодневни начин живота. Меркур је ваш владар, па његов ретроградни ход често осјећате снажније него други знакови. Могуће су промјене планова, кашњења, враћање на старе пословне теме или поновно отварање питања за које сте мислили да су ријешена. Неко из прошлости може се појавити са новом понудом или идејом, али пре него што кажете "да", добро провјерите све детаље.
Венера овде додаје још једну важну тему - питање задовољства. Можете схватити да вам нешто што сте дуго радили више не доноси исто задовољство или да сте превише енергије трошили на обавезе које вам ништа не враћају.
Дупли тест за Близанце биће да ускладе оно што морају са оним што заиста желе. Није свака прилика добра прилика, нити је свака промјена разлог за страх. Понекад је управо застој потребан да бисте видјели којим путем више не желите да идете.
За Шкорпију, Бика и Близанце ово може да буде период непријатних питања, али и важних одговора. Меркур враћа теме које нису разјашњене, док Венера показује шта нам је заиста важно у љубави, односима и сопственим вриједностима.
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Зато немојте сваку препреку доживљавати као казну. Неке ствари се враћају управо зато да бисте их овог пута видјели другачије. Кад ретроградни период прође, оно што је сада деловало као хаос може постати разлог због којег сте коначно затворили врата која су дуго остајала одшкринута.
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