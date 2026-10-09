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Зашто вожња у електричном аутомобилу изазива израженију мучнину?

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09.10.2026 16:53

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Зашто вожња у електричном аутомобилу изазива израженију мучнину?
Фото: Pixabay

Електрични аутомобили код појединих путника могу изазвати израженију мучнину него бензински и дизел модели. Стручњаци као могуће узроке наводе регенеративно кочење и мањак звука и вибрација који иначе прате убрзавање.

Мучнина током вожње настаје када мозак добија неусаглашене информације од очију, унутрашњег уха и других система који региструју кретање. Код електричних аутомобила тај проблем код неких људи може бити израженији јер су ова возила веома тиха и другачије успоравају.

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Проблем у кочењу

Један од могућих узрока је регенеративно кочење. Када возач пусти папучицу гаса, електромотор почиње да ради као генератор и ствара отпор који успорава возило, истовремено враћајући дио енергије у батерију.

Ако се папучица нагло отпусти, успоравање може бити прилично изражено, што код путника може изазвати осјећај нелагодности и мучнину.

Стручњаци наводе и да су људи навикли да звук мотора и вибрације повезују са убрзавањем и успоравањем. Код електричних аутомобила тих сигнала готово да нема, па мозак понекад теже предвиђа промјене кретања, пише Ревија ХАК.

Ипак, важно је нагласити да докази још нису довољно чврсти. Истраживања о повезаности електричних аутомобила и мучнине током вожње за сада су ограничена, па стручњаци упозоравају да не треба доносити коначне закључке.

Како смањити мучнину током вожње?

Путницима се савјетује да гледају кроз предње стакло умјесто у телефон или књигу. Ако је могуће, боље је сједити на сувозачевом мјесту, док је на задњој клупи најбоље изабрати средину како би поглед био усмјерен ка напријед.

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Помаже и да глава буде ослоњена на наслон за главу, да се сједиште благо обори уназад и да се контролише дисање. Отварање прозора и свјеж ваздух такође могу ублажити симптоме.

Прије дужег путовања препоручују се довољно сна, хидратација и лаган оброк. Лијекови против мучнине могу помоћи, али треба знати да неки изазивају поспаност.

Добра вијест је да се тијело временом може прилагодити. Чешћа вожња електричним аутомобилом код неких путника може смањити осјетљивост на мучнину.

(Курир)

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Тагови :

вожња

електрични аутомобил

мучнина током вожње

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