Ови аутомобили готово да немају разлога да иду у сервис

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Британски магазин What Car? објавио је истраживање поузданости у ком су чак четири модела добила максималних 100 одсто.
То су Hyundai i10, Hyundai Santa Fe,Kia EV3 и Toyota GR Yaris. Ниједан власник тих аутомобила који је учествовао у анкети није пријавио квар.
За сваки од њих магазин наводи нула пријављених кварова, нула фунти трошка поправке и нула дана проведених ван саобраћаја. Такав исход на врху листе не виђа се често, преноси Телеграф.
У анкети је учествовало 29.967 власника, а обухваћено је 199 модела старих до пет година. Власници су одговарали на питање какве су проблеме имали у последња 24 мјесеца.
На врху су се нашла потпуно различита возила. Hyundai i10 је мали градски ауто, Santa Fe велики СУВ са седам седишта, а Kia EV3 један од новијих електричних модела. GP Yaris је мали спортски аутомобил са погоном на сва четири точка, настао под снажним утицајем рели такмичења.
Занимљивости
До краја године ове знакове очекује финансијски процват
Киа EV3 је уједно најбоље пласирани електрични аутомобил и једини електрични модел у овом истраживању који је стигао до 100 одсто. То је посебно упадљиво јер су електрични аутомобили као група прошли лошије од бензинаца и хибрида.
Одмах иза прва четири су Toyota Aygo X са 99,7 одсто, Vauxhall/Opel Grandland са 99,6 и Toyota RAV4 PHEV са 99,2 одсто. Мини Hatch има 99,1 одсто, а Киа Ниро Hybrid/PHEV, Porsche Macan и Volkswagen Т-Roc изједначени су са по 99,0 одсто.
Кад се резултати подјеле по врсти погона, на врху су бензински аутомобили. Неки проблем пријавило је 19 одсто власника бензинаца. Код хибрида то је било 21 одсто, код електричних аутомобила 27 одсто, а код дизелаша 29 одсто.
Електрични аутомобили ипак нису лош избор ако вам је поузданост најважнија. У анкети се рачунају сви проблеми које власник пријави, па и они са инфотејнментом, електроником и системима помоћи возачу, а не само кварови батерије и електромотора. Али кад до квара дође, електрични аутомобили имају непријатан рекорд: 47 одсто оних са пријављеним проблемом остало је ван саобраћаја дуже од недјељу дана.
Примјер Kia Niro добро показује колико погон утиче на резултат. Проблем је пријавило само шест одсто власника хибридне и плуг-ин хибридне верзије, док је код електричног Нира тај удио био 30 одсто. Власници су најчешће помињали 12-волтну батерију, кочнице и електричне системе који немају везе са погоном.
Дизелаши су прошли најлошије и по броју кварова и по цијени поправке. Само 87 одсто кварова на дизелским аутомобилима ријешено је без трошка за власника. Код бензинаца је тај удио 92 одсто, код хибрида 96, а код електричних аутомобила 97 одсто.
Међу произвођачима најбоље је прошла Хонда са 96,6 одсто, а слиједе Mini са 96,4 и Suzuki са 95,7 одсто. Toyota је четврта са 95,2 одсто. У првих десет су још Vauxhall, BMW, Tesla, Kia, Lexus и Citroen.
Треба имати на уму шта ова листа заправо показује. Ријеч је о искуствима власника у Великој Британији, а истраживање обухвата аутомобиле старе до пет година. Резултат од 100 одсто не значи да се ниједан примјерак тог модела никад није покварио. Значи да међу власницима који су учествовали ниједан није пријавио квар у посљедње двије године.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Ауто-мото
2 д0
Ауто-мото
4 д0
Ауто-мото
5 д0
Ауто-мото
6 д0
Најновије
Најчитаније
20
11
20
08
19
53
19
53
19
44
Тренутно на програму