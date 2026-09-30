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Ово су најтраженији половњаци: Купци све дубље завлаче руку у џеп

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30.09.2026 09:44

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Илустрација - на фотографији се налази неколико половних аутомобила паркираних на ауто плацу
Фото: Printscreen/Youtube/Gastarbajter

Голф је и даље најпопуларнији међу купцима половних аутомобила у Србији, док је Тојота Корола најпродаванији аутомобил међу домаћим купцима нових аутомобила, изјавио је Петар Величковић са портала Половни аутомобили.

Величковић истиче да је слика јасна када су питању половни аутомобили имајући у виду да доминирају европски, а пре свега њемачки произвођачи.

"Закључно са крајем августа, продато је нешто мање од 8.000 голфова, причамо о моделима свих генерација. На другом мjесту су пасат и поло са око 2.500 продатих аутомобила", рекао је Величковић.

Он истиче да су домаћи купци спремни да издвоје између 5.000 и 10.000 евра за куповину аутомобила.

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"Понуда је широка, заиста има велики број аутомобила који могу да се нађу, а нису претјерано стари. Све мањи број људи се одлучује и каже да им је довољно 3.000 или 5.000 евра за куповину половњака. Разлог је пре свега што смо од ковида па надаље имали и раст цијена половних аутомобила, а све је теже наћи поуздан ауто", каже Величковић.

Напомиње да би купци требало да имају у виду и трошкове који слиједе након саме куповине аутомобила. У питању су трошкови регистрације, потписивања и овјере купопродајног уговора.

"Куповина аутомобила се не завршава оног тренутка кад платимо аутомобил и исплатимо купопродајну цијену. Често је потребно урадити мали сервис, неке додатне поправке на аутомобилу, како бисмо могли што безбрижније да га возимо. Ту су понекад и трошкови набавке, рецимо, зимских гума. Чињеница је да нема неке универзалне цифре која се савјетују људима да оставе са стране, али и да не треба уложити посљедњи динар у куповину аутомобила", напоменуо је Величковић.

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Он додаје и да су људи спремни да издвоје већу суму новца од првобитно планиране уколико то доноси већи степен сигурности.

"Када смо питали људе шта вам је најважније кад бирате половни аутомобил, да ли је то цијена, километража, потрошња горива, близу половине испитаника је рекло: техничка исправност и сервисна историја. Дакле, порука је јасна: људи траже сигурност", казао је он.

Величковић наводи да би купци приликом куповине аутомобила требало да воде рачуна и о пореклу возила, километражи и документацији, преноси Бизпортал.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Половни аутомобили

куповина половних возила

Аутомобили

Цијене

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