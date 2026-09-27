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Убацили сте случајно мјењач у рикверц током вожње: Ево шта се може догодити

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27.09.2026 17:59

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Мјењач у ауту
Фото: pexels/HamZa NOUASRIA

Ако током вожње случајно убаците мјењач у рикверц, посљедице зависе од типа аутомобила и мјењача.

Код новијих аутомобила системи углавном препознају овакву команду и спречавају њено извршавање, док код старијих возила ситуација може бити много озбиљнија.

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Аутоматик углавном блокира погрешну команду

Код већине новијих аутоматских мјењача електроника препознаје да се аутомобил креће унапријед и не дозвољава укључивање рикверца. Систем једноставно игнорише команду возача, а код појединих модела може се појавити упозорење на инструмент табли.

Већи ризик постоји код старијих аутоматских мјењача који немају такву електронску заштиту. У случају погрешног убацивања у рикверц може доћи до озбиљног оштећења мјењача, а у неким ситуацијама и до гашења мотора.

Код мануелног мјењача може да настане озбиљна штета

Код мануелног мјењача постоји директна механичка веза са зупчаницима. Новији модели често имају механизме који отежавају случајно убацивање у рикверц, али форсирање ручице може да оштети мјењач.

Ако се рикверц ипак укључи док се аутомобил креће напријед, зупчаници који се окрећу у супротним смјеровима могу произвести снажан звук стругања и бити озбиљно оштећени.

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Најважније је да не паничите и не покушавате на силу да помјерате ручицу. Пустите гас, пребаците мјењач у неутралан положај и безбједно се зауставите.

Након тога обратите пажњу на необичне звуке, вибрације или мирис прегорјелог уља. Ако мјењач блокира, пружа отпор или аутомобил не ради нормално, не треба настављати вожњу већ је безбједније позвати шлеп службу.

(24седам)

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Тагови :

мјењач

Аутомобил

возило

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