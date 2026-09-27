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Џиновски бијели лук ушао у Гинисову књигу рекорда

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27.09.2026 18:34

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Џиновски бијели лук ушао у Гинисову књигу рекорда
Фото: Guinness World Records

Искусни такмичарски баштован Грејем Барет ове године оборио је чак два свјетска рекорда у узгоју поврћа и уписао се у Гинисову књигу рекорда. Највише пажње привукла је џиновска главица бијелог лука коју је измјерио и извагао у расаднику "Wargrave Nursery Plant Centre" у енглеском Беркширу, пише "Agrarheute".

Рекордна главица била је тешка чак 1,75 килограма, док јој је пречник износио 19 центиметара. Према подацима организатора, ријеч је о примјерку који је око 35 пута тежи од уобичајене главице бијелог лука каква се може пронаћи у продавницама.

Није ријеч о обичном бијелом луку

Ипак, Баретов рекордер није обични бијели лук (Allium sativum), већ слоновски бијели лук (Allium ampeloprasum), врста сродна празилуку која природно развија знатно веће главице.

Међутим, чак је и за слоновски бијели лук Баретов примјерак изузетан. Рекордна главица била је четири до пет пута већа од просјечне главице ове врсте.

Колико је заправо велика најбоље показује податак да би једна таква главица, према процјенама, могла да буде довољна за зачињавање око 1.400 порција болоњез соса.

Барет слоновски бијели лук узгаја готово десет година, а главице су му, како каже, из године у годину постајале све крупније. За сваку нову сезону редовно је бирао највеће ченове из претходне бербе.

Рекордни примјерак посадио је у септембру 2025. године. Укупно је засадио 37 различитих ченова, при чему је поједине групе третирао на различите начине. Занимљиво је да управо биљка која је оборила рекорд није добила никакву посебну његу, пише Агроклуб.

Током зиме штитила ју је само црна фолија против корова, која је уједно помогла у заштити од мраза.

Нови рекорд и за махуну грашка

Барет је већ добро познато име међу такмичарским баштованима. Прошле године, између осталог, поставио је свјетске рекорде за највећу луфу (тикву) и најдужу махуну шећерног грашка.

Истог дана када је потврђен рекорд за његов џиновски бијели лук, представио је и посебно узгојену махуну сорте "Траин Дривер". Махуна је узгајана током двије сезоне и била је тешка 28 грама.

Иако је са 17,5 центиметара дужине за мало заостала за прошлогодишњим рекордом, била је више од пет пута тежа од уобичајене махуне шећерног грашка.

Због тога је уведена нова категорија у Гинисовој књизи рекорда – најтежа махуна грашка, а Барет је постао њен први рекордер.

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Тагови :

Бијели лук

Гинисов рекорд

рекорд

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