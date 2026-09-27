Ова два знака до Нове године улазе у најсрећнији период

Аутор:АТВ редакција
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Сви ми имамо оне тешке фазе у животу када се питамо да ли ће се силна преиспитивања и бриге икада завршити. Понекад нам се чини да се зидови руше, а рјешења нема ни на видику.
Управо зато ће вас обрадовати вијест да се за два хороскопска знака ситуација из коријена мијења. Пред њима је период о каквом су маштали, а све до Нове године чека их невјероватан вјетар у леђа, мотивација и прилике које се не пропуштају.
Да ли се и вама чини да се планови коначно покрећу са мртве тачке, или још увијек стрпљиво чекате свој срећан тренутак?
Ако сте рођени у знаку Рибе и ако сте се у претходном периоду осјећали као да тапкате у мраку и да вам ниједна одлука није чиста, добро знајте да нисте сами. Пред вама је велико растерећење које доноси јасније видике и преко потребан мир.
Све што је до јуче дјеловало неизвјесно, сада полако почиње да добија свој смисао и да се слаже тачно тамо гдје треба. У наредним недјељама ослоните се искључиво на сопствену интуицију, која ће вам без грешке показати којим путем да кренете и које прилике заиста вриједе.
На пословном плану отварају се врата за нове идеје и пројекте, док у приватном животу коначно долази искрена блискост, топлина и дубоко разумијевање са драгим људима.
За оне најватреније међу нама, за рогате Овнове, стиже раздобље пуно необуздане енергије и силне мотивације. Послије периода који је био прилично захтјеван, исцрпљујући и успорен, поново ћете осјетити ону стару, добро познату жељу да засучете рукаве.
Ваша челична одлучност помоћи ће вам да се без трунке страха ухватите у коштац са сваким изазовом који вам се нађе на путу. Уживаћете у оном најљепшем осјећају на свијету да ви држите конце у својим рукама и бирате тачан правац у којем ваш живот креће.
И Рибе и Овнови сада имају шансу да подвуку црту под све што је било тешко и крену у сусрет новим побједама. Било да се ради о послу који вас мучи, емотивним везама које траже освјежење или личним циљевима о којима тајно маштате, пред вама је раздобље испуњено оптимизмом.
Искористите ове дане мудро, вјерујте свом унутрашњем гласу и не дозволите да вам ситнице кваре расположење. Срећа је овога пута на вашој страни, а на вама је само да раширите руке и прихватите све оно љепо што вам живот с поносом нуди, преноси Крстарица.
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