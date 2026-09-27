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Дневни хороскоп за 27. септембар: Погледајте шта очекује ваш знак

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27.09.2026 08:04

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Хороскоп
Фото: pexels/Pavel Danilyuk

Астролошка прогноза за 27. септембар доноси анализу пословних, емотивних и здравствених прилика за све припаднике Зодијака.

Током овог периода поједини знаци суочиће се са пословним застојима и потребом за компромисом, док друге очекују повољне прилике у љубави и планирање заједничких путовања.

Ован

Аспекти планета могу се одразити на ваш пословни план у виду застоја или одлагања рада на неком пројекту. Могући су неспоразуми у односу с партнером, јер већ дуже вријеме функционишете без праве комуникације. Порадите на овом односу уколико вам је стало. Од здравствених тегоба могућа је упала грла.

Бик

Опрезно управљајте финансијама јер су могуће непредвиђене препреке и краткотрајни застој. У овом периоду слиједи стабилизација у односу с партнером, а очекује вас и заједничко путовање. Од тегоба су могући проблеми са дисањем и упала плућа, па се савјетује рендгенски преглед.

Близанци

Припремите резервни план јер су могући застоји и одлагања на пословном путу. Слободни Близанци могу се заљубити на први поглед у особу коју ће упознати преко пријатеља. Повећана нервоза утиче на то да реагујете на сваку ситницу.

Рак

Непредвиђени сплет околности у оквиру једне сарадње донијеће вам промјену планова и пословних сарадника. Поћи ће вам за руком да спроведете позитивне промјене у вези с партнером, јер сте обоје спремни на компромис. Потребно је да се више крећете и посветите рекреацији.

Лав

Потребан је посебан опрез у управљању финансијама и избегавање ризичних пословних потеза. Између вас и партнера може се поново појавити исти проблем који захтијева рјешавање. Потребно је да се више одмарате због велике количине преузетих обавеза.

Дјевица

Биће потребна ревизија досадашњег пословања и промјене у пословној сарадњи. Упознали сте особу о којој често размишљате, а ускоро вас очекују састанак и зближавање јер су симпатије обостране. Савјетује се већи унос воћа и поврћа.

Вага

Неко од колега шири гласине о вама, што данас може довести до вербалног конфликта. Ваге које су у вези могу проћи кроз краткотрајан турбулентан период и расправу с партнером због ситница. Могућа је упала грла, па избјегавајте хладна газирана пића.

Шкорпија

Могуће су неочекиване препреке или застој због проблема с документацијом, због чега је добро да имате резервни план. Обнављање везе са особом која вам је много значила у прошлости доминантна је тема овог периода. Због варирања притиска потребна вам је одговарајућа терапија.

Стријелац

Промјена у сарадњи створиће неочекиване препреке, а пошто нисте спремни да одступите од ранијих услова, биће неопходно прилагођавање. Несугласице с партнером могу кулминирати, због чега ће једна страна морати да попусти. Избјегавајте масну и зачињену храну због пробавних тегоба.

Јарац

Темпо вашег пословања ће успорити, што може створити потешкоће и одлагања, али је компромисно рјешење на помолу. Слободне Јарчеве очекује познанство преко посла које може прерасти у тајну везу. Могући су проблеми с коленима и отицање зглобова.

Водолија

Ваша финансијска ситуација захтијева пажњу и опрезно управљање новцем због могућих ванредних издатака. Слободне Водолије могу упознати привлачну особу на друштвеном скупу, након чега слиједи зближавање. Могућ је недостатак гвожђа у организму.

Рибе

Бићете у ситуацији да преиспитате досадашњу сарадњу с једним сарадником, гдје ће бити потребан компромис. Рибе које су у вези очекује заједничко путовање с партнером и побољшање квалитета односа. Због проблема са синусима потражите одговарајућу терапију, преноси Курир.

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