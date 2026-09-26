Цвијановић: У новој сали школе у Борковићима нове генерације ће учити шта је фер-плеј, борбеност и заједништво

Аутор:АТВ редакција
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Кандидат СНСД-а за српског члана Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић истакла је да ће у адаптираној спортској сали Основне школе "Мирослав Антић" у Борковићима код Бањалуке нове генерације учити шта значи фер-плеј, борбеност и заједништво.
Цвијановићева је указала да су у спорту, као и у политици, правила јасна, да нема успјеха без тима, посвећености и срца на терену.
"У Борковићима смо обишли адаптирану спортску салу ОШ `Мирослав Антић`, мјесто гдје ће наше нове генерације учити шта значи фер-плеј, борбеност и заједништво и опробали се на терену. Јер сваки погођен кош и сваки заједнички пројекат су побједе за наше људе", написала је Цвијановићева на "Инстаграму".
Она је захвалила мјештанима Борковића за срдачну добродошлицу, искрену подршку и повјерење.
Са Цвијановићевом су у Борковићима били и други високи функционери СНСД-а.
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