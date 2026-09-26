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Минић: Не сумњамо у подршку грађана у Рибнику

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26.09.2026 21:52

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Саво Минић
Фото: АТВ

Кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске Саво Минић изјавио је данас у Рибнику да је за СНСД ово значајно мјесто и да је овдје урађено много у протеклом периоду.

"Овдје живе добри људи, вриједни људи на које смо увијек могли рачунати", рекао је Минић на предизборној трибини у Рибнику, те додао да овдје долази већ 20 година.

Он је истакао да по броју окупљених људи не сумња у подршку грађана из Рибника, као и да ће Жељка Цвијановић бити српски члан Предсједништва и да ће листа СНСД-а остварити најбоље резултате, преноси "Срна".

Предсједник Општинског одбора СНСД Рибник Душко Дакић рекао је да Рибник већ 22 године зна препознати људе који могу да носе сложене политичке процесе у овим временима, али и политике које су у највећем интересу ове општине и Републике Српске.

"Убијеђен сам да ће тако бити 4. октобра и да ће Рибник подржати СНСД и ове људе који су на нашим листама, јер они су све ове године уз нас, они су заједно са нама градили нашу општину, и они су људи који нам никада нису окренули леђа", рекао је Дакић.

Кандидат СНСД-а за народног посланика Далиборка Давидовић истакла је да ће свој рад базирати на миру, слободи и сигурности Републике Српске, јер то су темељи на којима може да се гради јака република.

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Тагови :

Саво Минић

Рибник

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