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Званичници Српске сутра са Џефријем Саксом у Бањалуци

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26.09.2026 18:38

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Влада Републике Српске је највиши орган извршне власти у Републици Српској.
Фото: ATV

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић, заједно са највишим званичницима Републике Српске, примиће сутра у Бањалуци једног од најпознатијих свјетских економиста, професора Универзитета Колумбија Џефрија Сакса.

Сусрет ће бити уприличен у сједишту Владе Републике Српске са почетком у 15.00 часова, саопштено је из Бироа Владе Републике Српске за односе с јавношћу.

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Тагови :

Саво Минић

Џефри Сакс

Влада Републике Српске

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