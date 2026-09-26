Званичници Српске сутра са Џефријем Саксом у Бањалуци

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић, заједно са највишим званичницима Републике Српске, примиће сутра у Бањалуци једног од најпознатијих свјетских економиста, професора Универзитета Колумбија Џефрија Сакса.
Сусрет ће бити уприличен у сједишту Владе Републике Српске са почетком у 15.00 часова, саопштено је из Бироа Владе Републике Српске за односе с јавношћу.
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