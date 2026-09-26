Стевандић: Шизофрена одлука крњег Уставног суда БиХ

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић рекао је да су стране судије у крњем Уставном суду БиХ агенти за изазивање рата и да ће и они доћи на ред и сами се повући.
Стевандић сматра да је шизофрена одлука крњег Уставног суда БиХ, којом је "забранио исплате из буџета Републике Српске", по основу уговора закљученог 6. септембра 2025. године, као и буџетско финансирање лобистичких активности Српске, али да ће на крају побиједити Република Српска.
"Ово је потпуна шизофренија која није базирана ни на каквом праву. То је доказ да Република Српске не треба да има ништа са тим Уставним судом и да ћемо наставити борбу против њега и добићемо је", изјавио је Стевандић данас новинарима у Бањалуци.
Стевандић је поручио да су отјерали Кристијана Шмита.
"На основу нашег рада и два странца из Комисије за националне споменике су се повукла. На основу нашег рада повући ће се и стране судије из Уставног суда БиХ, јер ће их бити срамота у чему учествују у сукобима на страни једног против другог народа", истакао је Стевандић.
Он је рекао да то није Уставни суд БиХ, већ агентура за изазивање рата у БиХ.
"Сваки страни судија који то ради је агент и боли га брига. Он овдје закува да се ми покољемо па оде. Успјели смо да отјерамо Кристијана Шмита и све странце и доће на ред и на све странце Уставног суда. Ово није пријетња, сами ће се повући", истакао је предсједник Народне скупштине Републике Српске.
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Стевандић је рекао да је четворогодишњи мандат предсједника парламента Републике Српске тешко обављао, јер је с једне стране стално био изложен таргетирању и ширењу лажи о њему као некаквом злочинцу и "црвеном комбију", чиме би се створио алиби за терористички напад на њега.
"Са друге стране био је покушај да ми се као предсједнику Народне скупштине Републике Српске онемогући да проводим уставну вољу свога народа и да вршим уставну функцију, па се то на крају претворило у потјернице", указао је Стевандић.
Он је истакао да је резултат на крају био такав да је онај ко је био извршилац, Кристијан Шмит, отишао кући и чека да се можда нађе на некаквој црној листи и да заврши у затвору због свега што је радио, односно да буде процесуиран у Њемачкој.
Он је додао да Шмит нема правну, већ политичку заштиту и када то изгуби завршиће у затвору.
"То ће бити прави тријумф свих нас које је он хтио да затвори мијењајући законе како њему пада на памет да ми будемо у затвору јер не извршавамо његову приватну вољу", додао је Стевандић.
Он је рекао да је било скривених намјера да се Републици Српској одузме државна имовина, те да су званичници Републике Српске и нападнути као браниоци државне имовине Републике Српске, али да ће на крају побиједити Република Српска, преноси Срна.
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