ФЗО: У октобру испорука нових количина иновативних терапија за пацијенте са најтежим обољењима

Аутор:АТВ редакција
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Буџет за иновативне лијекове у Републици Српској данас износи 95 милиона КМ, а за наредну годину планирано је још 50 милиона КМ, односно око 130 милиона КМ, што представља највеће издвајање у региону када се пореди број становника, саопштио је Фонд здравственог осигурања Републике Српске.
Поводом навода Удружења пацијената "Диши за живот" о листама чекања на лијекове за обољеле од карцинома плућа, из Фонда су навели да се у октобру очекује испорука нових количина иновативних терапија за пацијенте са најтежим обољењима, укључујући и карцином плућа, чиме би сви пацијенти који имају медицинске индикације требало да буду укључени у терапијски процес, што је саопштено на конференцији за медије 22. септембра.
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- Фонд све поступке јавних набавки лијекова покреће благовремено. Поред иновативних терапија, пацијентима су континуирано доступни и цитостатици, без листа чекања. Ипак, као и у другим земљама региона, повремено се јављају изазови у набавци појединих лијекова због недостатка понуђача или поремећаја на тржишту. Упркос томе, Фонд предузима све расположиве мјере како би пацијентима обезбиједио несметану доступност неопходне терапије - наведено је из Фонда.
Захваљујући додатних 15 милиона КМ Владе Републике Српске, Фонд је расписао нови поступак јавне набавке иновативних терапија како би се обезбиједило лијечење свих пацијената за које су ове терапије препоручене.
- Тренутно иновативну терапију за карцином плућа прима око 200 пацијената, а са новим количинама листе чекања биће сведене на минимум и значајно ће се скратити вријеме чекања на терапију. Годишњи трошак терапије само за једног пацијента износи око 150.000 КМ - наведено је у саопштењу.
Из Фонда подсјећају да су у условима ограничених финансијских могућности међу првима препознали значај финансирања иновативних терапија, које су управо пацијентима обољелим од карцинома плућа прве постале доступне о трошку обавезног здравственог осигурања, а током претходних година обухват ових терапија континуирано је прошириван и на друга обољења.
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- Захваљујући континуираној подршци Владе Републике Српске и сталном повећању издвајања за здравствени систем, данас око 5.000 пацијената користи иновативне терапије, док их је прије неколико година било око 900. То представља један од најзначајнијих помака у унапређењу доступности савремених метода лијечења у Републици Српској - наведено је у саопштењу.
Из Фонда наглашавају да иновативне терапије финансира Влада Републике Српске јер средства од доприноса за здравствено осигурање нису довољна да покрију све трошкове здравственог система.
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