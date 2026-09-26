Удес код познатог ресторана у Бањалуци, стварају се гужве

Аутор:АТВ редакција
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У послијеподневним часовима на Западном транзиту у Бањалуци догодио се мањи удес због којег се стварају гужве.
До незгоде је дошло преко пута ресторана "Мај веј".
За сада нема информација да ли је неко у удесу повријеђен, нити како је до њега тачно дошло.
Возачима се савјетује да користе друге дионице како би избјегли гужве.
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