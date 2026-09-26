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Удес код познатог ресторана у Бањалуци, стварају се гужве

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26.09.2026 15:22

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Удес код ресторана "Мај веј"
Фото: Вибер

У послијеподневним часовима на Западном транзиту у Бањалуци догодио се мањи удес због којег се стварају гужве.

До незгоде је дошло преко пута ресторана "Мај веј".

За сада нема информација да ли је неко у удесу повријеђен, нити како је до њега тачно дошло.

Возачима се савјетује да користе друге дионице како би избјегли гужве.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Бањалука

удес

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