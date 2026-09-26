Породица у трену остала без свега: Троје дјеце изгубило кров над главом

Аутор:АТВ редакција
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Током ноћи у бјелопољском насељу Биоковац дошло је до великог пожара, када је ватрена стихија прогутала кућу породице Дробњак.
На лице мјеста одмах су изашли припадници ватрогасни-спасилачке јединице.
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"На терен су одмах упућена два специјална и једно техничко возило и шест ватрогасаца спасилаца. Доласком на лице мјеста уочено је да је пожар већ у разбукталој фази. Горјела је комплетна кровна конструкција. Пламен је брзо је стављен под контролу и угашен је пожар, како се не би ширио даље", рекао је за РИНУ Един Колић, командир Службе заштите и спашавања Бијело Поље.
Додаје да узрок пожара, за сада није познат, а на лицу мјеста је била и полиција.
Није било повријеђених, али је причињена огромна штета пошто је породица Дробњак за само неколико сати остала без свега што су годинама стварали, прије свега без крова над главом.
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"Комшије су одмах дотрчале како би помогли укућанима да извуку живе главе. Посебно је потресно што је без крова над главом остало троје малољетне дјеце, која су од јутрос практично на улици. Надамо се да ће људи добре воље, али и локална самоуправа им помоћи", каже један од мјештана.
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