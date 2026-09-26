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Одбио да плати вожњу, па потегао пиштољ на таксисту

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26.09.2026 11:02

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Жути знак за такси који свијетли ноћу.
Фото: Efrem Efre/Pexels

Припадници Интервентне јединице полиције лишили су слободе Ш. Е. (35) у петак око поноћи у Новом Пазару, након што је уз претњу оружјем опљачкао таксисту који га је претходно возио.

Како преноси Курир, све је почело у Улици генерала Живковића у Новом Пазару, у непосредној близини Опште болнице, када је путник Ш. Е. (35) стигао на жељену дестинацију такси возилом.

Међутим, умјесто да плати поштено одрађену вожњу, осумњичени је изненада извадио оружје и усмјерио га ка несрећном возачу.

Уз пријетњу оружјем, Ш. Е. је од застрашеног таксисте отео око 10.000 динара пазара, након чега је побјегао са лица мјеста у непознатом правцу.

Несрећни таксиста је усљед претрпљеног огромног стреса и шока убрзо превезен у Општу болницу Нови Пазар како би му била пружена адекватна медицинска помоћ.

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Тагови :

такси

таксиста

напад на таксисту

Нови Пазар

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