Одбио да плати вожњу, па потегао пиштољ на таксисту

Аутор:АТВ редакција
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Припадници Интервентне јединице полиције лишили су слободе Ш. Е. (35) у петак око поноћи у Новом Пазару, након што је уз претњу оружјем опљачкао таксисту који га је претходно возио.
Како преноси Курир, све је почело у Улици генерала Живковића у Новом Пазару, у непосредној близини Опште болнице, када је путник Ш. Е. (35) стигао на жељену дестинацију такси возилом.
Међутим, умјесто да плати поштено одрађену вожњу, осумњичени је изненада извадио оружје и усмјерио га ка несрећном возачу.
Уз пријетњу оружјем, Ш. Е. је од застрашеног таксисте отео око 10.000 динара пазара, након чега је побјегао са лица мјеста у непознатом правцу.
Несрећни таксиста је усљед претрпљеног огромног стреса и шока убрзо превезен у Општу болницу Нови Пазар како би му била пружена адекватна медицинска помоћ.
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