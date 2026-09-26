Шобот: Нових 550 паркинг мјеста растеретило саобраћај у кругу УКЦ-а

Аутор:АТВ редакција
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Отварањем 550 нових паркинг мјеста на етажи Универзитетског клиничког центра Републике Српске значајно су растерећени саобраћај и паркирање у кругу ове здравствене установе, изјавио је вршилац дужности генералног директора УКЦ-а Републике Српске Никола Шобот.
Гостујући у подкасту Медијског система Републике Српске - СРНА, Шобот је навео да УКЦ има око 4.000 запослених и 1.200 лежећих пацијената, због чега је рјешавање проблема паркирања било важно за нормално функционисање установе.
"Оно што остаје проблем јесте навика људи да уђу у гаражу и паркирају, али не може све одједном. Годинама паркирају људи по тротоарима, па ће им вјероватно требати мјесеци да се навикну на гаражу", рекао је Шобот.
Он је навео да је реализација пројекта била успорена због низа околности, укључујући и судски процес, који је пријетио да додатно закомпликује функционисање УКЦ-а.
"Имао сам бојазан да ће се то претворити у нови проблем у Бањалуци, гдје ћемо ми бити стратешки везани за ту гаражу, а да не можемо рјешавати проблем паркинга на неки други начин, док нам гаража виси за вратом", рекао је Шобот.
Према његовим ријечима, проблем је на крају ријешен судском пресудом, чиме је омогућен наставак изградње и отварање 550 паркинг мјеста на етажи минус један.
Он је истакао да се ефекти отварања гараже већ виде и на саобраћају изван круга УКЦ-а, јер је смањен притисак возила која су раније тражила мјесто за паркирање у околним улицама.
Шобот је рекао да је, осим функционалног рјешења проблема паркирања, уређење гараже и простора око ње значајно и због укупног изгледа УКЦ-а.
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Он је навео да су уређени паркинг, прилаз и освјетљење око јужног крила, чиме је побољшан изглед простора који пацијенти и њихове породице прво виде приликом доласка у УКЦ.
"Ми желимо да људи када дођу у УКЦ виде да је то једна уређена институција, да се осјећају пријатније и да им додатно не стварамо проблеме", каже Шобот.
Унапређење услова за пацијенте и запослене један од приоритета
Он је рекао да је унапређење услова за пацијенте и запослене један од приоритета, те да се, осим рјешавања паркинга, ради и на реконструкцији и уређењу објеката УКЦ-а.
Као дио тог процеса навео је реконструкцију објеката гинекологије, педијатрије и инфективних болести, док су у току и радови на хибридној операционој сали за интервенциону кардиологију и кардиохирургију.
Шобот је истакао да унапређење инфраструктуре мора пратити развој медицинских услуга, савремена опрема и оспособљавање кадра за њено коришћење, преноси Срна.
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