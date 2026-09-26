Logo

Предивне вијести стижу из породилишта: Српска богатија за чак 35 беба

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
26.09.2026 08:46

Коментари:

0
Беба
Фото: pexels/Evgeniya Davydova

У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 35 беба, од којих 15 дјевојчица и 20 дјечака, речено је Срни у породилиштима.

У Бањалуци је рођено 11 беба, у Бијељини шест, Добоју пет, Градишци четири, Источном Сарајеву три, а у Фочи, Требињу и Приједору по двије.

Пет дјевојчица и шест дјечака рођено је у Бањалуци, у Бијељини двије дјевојчице и четири дјечака, а у Добоју четири дјевојчице и један дјечак.

У Градишци су рођене двије дјевојчице и два дјечака, у Источном Сарајеву једна дјевојчица и два дјечака, у Требињу и Приједору по два дјечака, а у Фочи једна дјевојчица и један дјечак.

У протекла 24 часа порођаја није било у породилиштима у Зворнику и Невесињу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

бебе

рођене бебе

Република Српска

беба

Породилишта

Коментари (0)

Више из рубрике

Паљење свијећа испред Храма Христа Спаситеља поводом обиљежавања годишњице од Олује

Република Српска

На Рогосији помен за свирепо убијене српске борце

3 ч

0
Његова светост патријарх српски Порфирије на Палама у Храму Сабора Светог архангела Гаврила.

Република Српска

Патријарх Порфирије у Палама освештава храм

4 ч

0
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић

Република Српска

Цвијановић за АТВ: Ми радимо за истину

14 ч

3
Жељка Цвијановић

Република Српска

Цвијановић за АТВ: Хелез и Конаковић упозорени од великих међународних играча

14 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

14

Бака и унук страдали у директном судару: Мајка дјетета тешко повријеђена

12

10

Живите сами а имате ову болест? Ових 5 корака вам могу спасити живот

12

03

Карлеуша и Тошић не штеде новац за насљедницу: За школовање искеширали 90.000 евра?

11

59

Несрећа у Бањалуци, повријеђено дијете

11

25

Да ли је ово гријех на црвено слово? Стари обичај на Крстовдан који сви поштују

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима