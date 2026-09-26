Предивне вијести стижу из породилишта: Српска богатија за чак 35 беба

Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 35 беба, од којих 15 дјевојчица и 20 дјечака, речено је Срни у породилиштима.
У Бањалуци је рођено 11 беба, у Бијељини шест, Добоју пет, Градишци четири, Источном Сарајеву три, а у Фочи, Требињу и Приједору по двије.
Пет дјевојчица и шест дјечака рођено је у Бањалуци, у Бијељини двије дјевојчице и четири дјечака, а у Добоју четири дјевојчице и један дјечак.
У Градишци су рођене двије дјевојчице и два дјечака, у Источном Сарајеву једна дјевојчица и два дјечака, у Требињу и Приједору по два дјечака, а у Фочи једна дјевојчица и један дјечак.
У протекла 24 часа порођаја није било у породилиштима у Зворнику и Невесињу.
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