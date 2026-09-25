Цвијановић за АТВ: Ми радимо за истину

Аутор:Милена Грубор
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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић поручила је да Република Српска гради нова партнерства и ради за истину, док међународни лидери све мање имају разумијевања за кукање из Сарајева.
"Толико је посађено лажи и неистина о Републици Српској да је то тежак пут да ходате од мјеста до мјеста, чупате ту неистину и садите истину. То је озбиљан посао који радимо и то наилази на разумијевање с друге стране, прије свега Америке као кључног играча. Са Русијом односе није требало поправљати јер Русија има разумијевање и свијест о томе шта је Дејтонски споразум, да је он био нарушен много пута, али не са наше стране, него од оних који су интервенцијама покушали да промијене систем и изазивали кризе", навела је Цвијановићева гостујући у емисији АТВ-а "У првом плану".
Она је додала да Српска има добру сарадњу и са појединим европским владама које разумију шта се овдје дешавало, те да оне сада имају намјеру да јасније искажу свој став.
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"Не можете бити дио европског континента, а да неко на вас примјењује ко зна какве пластичне формуле и не жели ништа о вама да разумије осим да вас терети за неке неуспјехе. Много ствари смо урадили, а корак који је направила ова администрација САД са скидањем санкција, гдје желе да у нама виде партнере у инвестицијама, политичким и економским процесима, свакако је допринио томе да нас и други посматрају на другачији начин. Та партнерства не смијемо испустити из руку", казала је Цвијановићева.
Говорећи о развојном путу Српске, српски члан Предсједништва БиХ поручила је да је лоше и тешко вријеме иза нас.
"Говорим о времену рата, посљератне изградње и времену у којем смо се борили упорно да нам се нешто не одузима. Некада смо се морали довијати, направити пет корака напријед, па се вратити два-три уназад јер бисмо процијенили да је опасно да наставимо тако. То вријеме је иза нас. Сад долази вријеме у којем своје активно учешће у процесима омогућавате на основу памети, знања, добрих односа, контаката и разумијевања са међународним партнерима. На велику вриску, скику и хистерију која долази из Сарајева се уопште не осврћем", нагласила је Цвијановићева.
Истакла је да је Српска сасвим пристојна у својим иступима и да нема потребе за изношењем било каквих тешких ријечи или пријетњи.
"Они су очито много нервозни зато што се концепт који су градили годинама, у ком су направили црно-бијелу слику, сада промијенио. Кад разговарам са страним лидерима, отворено ми кажу да више немају живаца да слушају то кукање из Сарајева. Кажу: 'Немамо више времена за то, они се само жале, ништа ново не нуде и нема ничега што би представљало жељу да се направи хармонична прича заснована на Уставу.' Ми не живимо никаквим унитаристичким сновима јер су они само снови. Наша реалност се зове Република Српска у свом уставном капацитету. Никоме ништа не одузимамо, али немамо намјеру ни да дајемо оно што коме не припада", поручила је Цвијановићева.
Цвијановићева је нагласила да је свако досадашње искуство показало да је све што се вјештачки централизовало у БиХ довело до криза и створило неефикасне и скупе институције.
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"Основни концепт ове земље је децентрализована структура. То значит да Република Српска има своју аутономију, да Федерација има свој уставни капацитет, као и кантони. У чему је проблем да тако живимо? Зашто су то свих ових година извргли руглу и тражили партнере у свијету који су нас малтретирали? Захвална сам свима који су препознали оно што радимо", казала је Цвијановићева.
Она је истакла да су институције Српске, кроз активности предсједника Додика и свих званичника, на вријеме препознале долазак новог времена и радиле плански.
"Предсједник Додик је преузео на себе терет да прође кроз судски процес да бисмо могли да објаснимо свијету до ког је апсурда ствар доведена разним интервенцијама које су направиле хаос од уставног система и међусобног повјерења. Имали смо и Кристијана Шмита који је отишао одавде јер је натјеран да претјера, а кад је натјера-претјерао је. Чекали смо тај дан. Иза овога што радимо стоје озбиљна политичка промишљања, ништа се не дешава из хира или напамет. Имали смо и план А, и Б, и за неку нужду план Ц", истакла је Цвијановићева.
На крају је поручила да је улога институција уставно оправдана борба за Републику Српску кроз јачање унутрашњег живота и подршку грађанима.
"Наша је улога да никога не потцијенимо и не обезвриједимо у БиХ, али и да се боримо за Српску на домаћем терену кроз повећање плата, пензија, субвенција у пољопривреди, борачког додатка, те помоћ породицама, породиљама, новорођенчадима и студентима. То је процес који мора да се одвија несметано. Република Српска нема више баријере које је раније имала. Скинули смо те финансијске и политичке блокаде које су раније осујећивале наше пројекте и планове", закључила је Жељка Цвијановић.
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