Цвијановић за АТВ: Посјета САД била је суштинска, односи бољи него икада

Аутор:Милена Грубор
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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић изјавила је за АТВ да су односи Српске и САД бољи него икада, те да су разговори у Бијелој кући и Њујорку били од суштинског значаја за позицију Српске.
Коментаришући присуство пријему код америчког предсједника у Њујорку, Цвијановићева је истакла да се први пут десило да два члана Предсједништва БиХ буду на том догађају, што је изазвало доста одушевљења код нашег народа, али и негодовање оних који не воле наше појављивање у свијету.
"По правилу, позивницу добија онај ко је у том периоду предсједавајући. Ово је био изузетак и први пут да сам добила позивницу. Позив је стигао директно из Бијеле куће и активиран је Државни протокол САД. Свака прилика треба да се искористи за грађење боље позиције Републике Српске у свијету", казала је Цвијановићева гостујући у емисији АТВ-а "У првом плану", те појаснила:
"Ми готово никада нисмо имали могућност да српски члан Предсједништва присуствује том пријему зато што засједање Генералне скупштине пада увијек у септембру, када по ротацији позиција председавајућег припада бошњачком члану. Једном смо имали ситуацију да је господин Радмановић учествовао, али то је било када је договорено на сједници Предсједништва јер онај који је председавао није био у прилици да оде. Ово јесте раритет по томе што сте на једном мјесту имали два члана и ја сам јако поносна и задовољна што је тако."
Говорећи о састанку са шефицом кабинета америчког предсједника Сузи Вајлс, Цвијановићева је истакла да је ријеч о изузетној жени са много знања и посвећености, која управља процесима у Бијелој кући.
"На састанку сам остала скоро дупло дуже него што је било планирано. То је била прилика да се разговара о Републици Српској, ситуацији у БиХ, регији и о глобалним кретањима. Она је добро упућена у ситуацију, а кроз питања и потпитања видјело се да постоји много више од пуке свијести о процесима. Почаствована сам приликом и временом које нам је одређено, што показује да смо добро примљени", навела је Цвијановићева.
Она је нагласила да данас у Вашингтону постоји далеко веће разумијевање да је БиХ децентрализована земља у којој свако мора да ужива своју аутономију у складу са Уставом и Дејтонским споразумом.
"Преживјели смо тежак период у којем нисмо имали разумијевање, гдје се све што смо радили сводило на оптужбе да се руши држава. Претходне администрације биле су усмјерене само на то да разумију једну страну или да праве пут за БиХ какав није предвиђен Дејтонским споразумом. Сада постоји разумијевање да свако има право да се самостално развија у складу са Уставом. Посјета је била пун погодак јер се односила на суштину, а не на то да се само протоколарно појавите и кажете двије-три реченице", казала је Цвијановићева.
Поред састанка са Сузи Вајлс и пријема код предсједника, Цвијановићева је имала и садржајан састанак са амбасадором Ричардом Гренелом, као и разговоре са замјеником државног секретара САД Кристофером Ландауом и европским лидерима.
"Састанак са амбасадором Гренелом био је суштински, садржајан и конструктиван, са пуно разумијевања. Схватили смо да смо партнери на истој страни и да на исти начин посматрамо глобална кретања и суверенистички приступ. Током династичног путовања учествовала сам и као говорник на Конкордија самиту у Њујорку. Све у свему, ово су били врло квалитетни и суштински састанци", рекла је она.
На питање које су кључне поруке и шта је остало најупечатљивије са свих сусрета, Цвијановићева је одговорила:
"Желимо да градимо пријатељство, боље разумијевање и да будемо једни другима од помоћи за будуће процесе. Некада је било незамисливо ући у Бијелу кућу, а мени је ово од Нове године био пети или шести пут да сам тамо. Вриједило је урадити сваки корак који Републици Српској даје сигурност и поправља њену позицију."
Осврћући се на реакције из Сарајева, Цвијановићева је нагласила да Српска води пристојну и стабилну политику.
"Оно по чему се разликујемо од колега из Сарајева јесте то што ми не радимо против њих, већ радимо за истину. Толико је посејано лажи и неистина о Републици Српској да је то тежак пут да ходате и чупате неистину, а садите истину. Кад разговарам са страним лидерима, кажу ми да више немају живаца да слушају то кукање из Сарајева јер се само жале и ништа ново не нуде. Нас њихова хистерија не дотиче, ми живимо нашу реалност која се зове Република Српска у свом уставном капацитету", рекла је Цвијановићева.
Додала је да је Српска пребродила тежак период, да је скинула раније финансијске и политичке баријере и да сада долази вријеме у којем се кроз знање, памет, добре односе и контакте остварују циљеви Републике Српске.
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