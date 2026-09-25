Аутобус се сурвао поред пута, возач дословно нестао

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Аутобус је у петак слетио са пута у близини села Стенче код Тетова, објавио је Тетово Инфо, а пренио Слободен печат.
Према првим, незваничним информацијама, у возилу у тренутку несреће није било путника, док возач није пронађен.
Из СВР Тетово наводе да случај није пријављен полицији, али да су њихове екипе изашле на терен и трагају за возачем.
Србија
Незамислива трагедија: Дијете и мајка страдали у језивом судару
Како је аутобус оштетио банкину, полиција покушава да утврди ко је управљао возилом.
Срећом, аутобус је у тренутку несреће био празан, а према првим информацијама највјероватније је ријеч о општинском возилу.
Полиција ради на расветљавању свих околности догађаја и утврђивању узрока несреће.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
5 ч0
Регион
6 ч0
Регион
8 ч1
Регион
23 ч0
Најновије
Најчитаније
21
46
21
29
21
23
21
19
21
18
Тренутно на програму