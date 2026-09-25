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Аутобус се сурвао поред пута, возач дословно нестао

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25.09.2026 21:29

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аутобус сједишта вожња путници
Фото: Pexel/Erik Schereder

Аутобус је у петак слетио са пута у близини села Стенче код Тетова, објавио је Тетово Инфо, а пренио Слободен печат.

Према првим, незваничним информацијама, у возилу у тренутку несреће није било путника, док возач није пронађен.

Из СВР Тетово наводе да случај није пријављен полицији, али да су њихове екипе изашле на терен и трагају за возачем.

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Како је аутобус оштетио банкину, полиција покушава да утврди ко је управљао возилом.

Срећом, аутобус је у тренутку несреће био празан, а према првим информацијама највјероватније је ријеч о општинском возилу.

Полиција ради на расветљавању свих околности догађаја и утврђивању узрока несреће.

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Тагови :

несрећа

Саобраћајна несрећа

Сјеверна Македонија

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