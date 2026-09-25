Алексићу 40 година затвора због убиства матуранта: Максимална казна за злочин у Дрнишу

Аутор:АТВ редакција
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Убица из Дрниша, Кристијан Алексић (50), осуђен је данас, 25. септембра, на 40 година затвора због убиства 19-годишњег матуранта Луке Миловца.
Суд га је прогласио кривим за сва три дјела из оптужнице: тешко убиство изведено на подмукао начин, као и неовлаштено посједовање, израду и набављање ватреног оружја и експлозивних материја.
Изречена му је максимална казна од 40 година затвора, у коју се урачунава вријеме проведено у истражном затвору, а одузето му је и сво пронађено оружје и муниција.
Поред тога, Алексић је дужан да породици убијеног исплати одштету од 50.000 евра и надокнади све трошкове вјештачења, превоза жртве, медицинског вјештачења и обдукције.
Више од три сата трајало је рочиште на којем су се могли чути ужасни детаљи о томе како је матурант Лука Миловац убијен. Убица је пред замјеником Жупанијског државног тужиоца хладнокрвно изјавио како му је „вани било живјети као у паклу, а у затвору му је десет пута боље“.
Иначе, Алексићу ово није први боравак иза решетака. Већ је одслужио дванаестогодишњу затворску казну због бруталног убиства 22-годишње дјевојке Маријане Сучевић, које је починио 1994. године у Приморском Доцу.
Најгоре што се могло чути у судници јесте детаљ са снимка испитивања пред ДОРХ-ом у којем је, иако крив и потпуно свјестан да је по други пут убио младу особу, изјавио како му није жао убијеног, тек његове покојне мајке. Према наводима самог убице из оптужнице, злочин у Дрнишу припремао је мјесецима. Алексић је у свом свједочењу признао како је импровизовано ватрено оружје – једноцијевни пиштољ који испаљује металне куглице – израдио потпуно самостално у својој кући.
Толико је био детаљан да је знао да је с израдом оружја почео у подне, а завршио касно навече. Био је свјестан свог статуса у родном граду те да су му шансе за убиство мале, дошао је на идеју како му жртва мора прићи сама и упасти у замку. Његов избор био је непознати достављач хране, матурант који је кобног 19. маја пристао однијети с колегом пицу на убичину адресу.
Лукине задње тренутке описао је убица. Казао је како му је пуцао у прса, те како је младић пао на терасу. Убичин тадашњи план није остварен до краја јер је, наиме, признао да је хтио убити и другог младића који је био у Лукиној пратњи, и то војничким ножем.
Војни нож с оштрицом дугом 17 центиметара био му је припремљен у другој руци, спреман за тренутак када елиминише првог младића. Планирао је убити обојица како не би оставио свједоке који би га могли идентификовати прије него што побјегне с мјеста злочина. Лукин колега је у паничном страху, видјевши рањеног пријатеља како пада на терасу, успио побјећи у мрак и избјећи сигурну смрт те одмах алармирати полицију.
Убица је потом мирно узео унапријед спаковану торбу с најнужнијим личним стварима и лијековима те побјегао.
Цијелу ноћ и дан трајала је потрага за Алексићем, који је чак и тај дио помно осмислио, наиме, а траг је покушао заметнути полицијским псима јер се одјећу мазao уљем, преноси „24 сата“.
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