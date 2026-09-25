Два земљотреса у Српској, један код Бањалуке

Аутор:АТВ редакција
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Европски медитерански сеизмолошки центар (ЕМСЦ) забиљежио је од синоћ два потреса на подручју Републике Српске.
Први се догодио касно четвртак навече, око 23.30, са епицентром пет километара источно од Пала и 22 километра источно од Сарајева, наводи ЕМСЦ.
Био је јачине 2.7, а епицентар је био на дубини од осам километара.
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Јавили су се бројни становници који кажу да је било "кратко, али појако".
Поједини наводе и како им се затресао кревет, другима прозори, а поједини су, прије потреса, чули и јачи звук: "Као да ми је авион пролетио изнад куће".
Други, јачине 2.0, забиљежен је, пак, јутрос, 25. септембра, 17 километара сјеверозападно од Бањалуке.
ЕМСЦ је од синоћ забиљежио и три потреса на подручју Хрватске.
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