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Два земљотреса у Српској, један код Бањалуке

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25.09.2026 15:25

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Два земљотреса у Српској, један код Бањалуке
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Европски медитерански сеизмолошки центар (ЕМСЦ) забиљежио је од синоћ два потреса на подручју Републике Српске.

Први се догодио касно четвртак навече, око 23.30, са епицентром пет километара источно од Пала и 22 километра источно од Сарајева, наводи ЕМСЦ.

Био је јачине 2.7, а епицентар је био на дубини од осам километара.

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Јавили су се бројни становници који кажу да је било "кратко, али појако".

Поједини наводе и како им се затресао кревет, другима прозори, а поједини су, прије потреса, чули и јачи звук: "Као да ми је авион пролетио изнад куће".

Други, јачине 2.0, забиљежен је, пак, јутрос, 25. септембра, 17 километара сјеверозападно од Бањалуке.

ЕМСЦ је од синоћ забиљежио и три потреса на подручју Хрватске.

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Тагови :

Земљотрес

Пале

Бањалука

потрес

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