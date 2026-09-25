Преокрет времена, ево какве нас температуре чекају

Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра ће бити претежно сунчано вријеме, док ће на југу и истоку бити пролазне умјерене облачности.
Јутро ће бити ведро и свјеже, на истоку облачно уз врло слабу кишу понегдје, а уз ријеке и по котлинама пролазна магла, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Дуваће слаб до умјерен вјетар, сјеверни до сјевероисточни, а у Херцеговини умјерена, на ударе и јака бура.
Јутарња температура ваздуха износиће од пет на југозападу до 10 у Семберији, на југу до 13, у вишим предјелима од три, а дневна од 17 до 24, у вишим предјелима од 14 степени Целзијусових.
У Републици Српској и ФБиХ данас је облачно са кишом, а на планинама је регистрован и слаб снијег, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.
Температура ваздуха измјерена у 14.00 часова: Бјелашница нула, Чемерно шест, Калиновик и Хан Пијесак седам, Соколац осам, Гацко девет, Кнежево 10, Сребреница и Сарајево 11, Дринић 12, Вишеград и Мркоњић Град 13, Зворник, Билећа, и Рибник 14, Бијељина, Добој и Требиње 16, Нови Град 17, Приједор и Мостар 18, те Бањалука 19 степени Целзијусових.
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