За седам дана донесено 58 рјешења о поврату ПДВ-а на прву некретнину

Аутор:АТВ редакција
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Управа за индиректно опорезивање /УИО/ БиХ од 17. до 24. септембра донијела је 58 рјешења о поврату ПДВ-а на прву некретнину.
Из УИО је саопштено да је за 58 донесених рјешења одобрен укупан поврат ПДВ-а у износу од 857.570 КМ.
"Од укупног броја донесених рјешења, 22 се односе на Регионални центар Бањалуку, 18 на Сарајево, 10 на Тузлу, а осам на Мостар", навели су из УИО.
Додали су да је од 58 донесених рјешења, 25 уручено грађанима и по том основу су извршене уплате на њихове рачуне, док је за преостала 33 рјешења у току поступак уручења путем поште.
Подсјетили су да динамика исплате поврата ПДВ-а зависи и од начина преузимања рјешења.
"Грађанима који рјешење лично преузму у надлежном регионалном центру УИО, средства се уплаћују већ наредног дана. Када се рјешење доставља путем поште, исплата се врши након што УИО прими повратницу, а у том случају грађани могу очекивати исплату неколико дана након уручења рјешења", навели су из УИО.
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