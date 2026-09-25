Народ прича: Зеленгора

Извор:
АТВ
Биљана вас ове суботе води на Зеленгору и доноси причу која није само о природним љепотама једне планине.
Зеленгорини пашњаци и шуме памте људе који су овдје живјели, радили и подизали своје породице. Традиционалног сточарског живота данас готово да и нема, ту је тек неколико катуна, али се овдје рађа једна нова, туристичка прича.
Какав је некада био живот на обронцима Зеленгоре, шта ова планинска љепотица данас нуди туристима и може ли управо туризам бити нова, велика прилика за развој Калиновика?
Путујемо и откривамо приче и људе из цијеле Српске, од Новог Града до Требиња, које ће вам загријати срце. Показаћемо вам како живи наш народ, обичан човјек, како изгледа његова свакодневица и шта његово срце прича о прошлости и дједовини.
Емисију уређује и води Биљана Стокић.
„Народ прича са Биљаном Стокић” суботом у 18 часова.
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