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У другом плану: Младен Илић

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Извор:

АТВ

24.09.2026 11:45
У другом плану: Младен Илић

У новој епизоди емисије „У другом плану” из друге перспективе упознаћемо Младена Илића, посланика у Народној скупштини Републике Српске, који је још у раним двадесетим закорачио у свијет политике.

Кажу да се људи најбоље упознају на свом терену, међу својима и у ономе што највише воле, а управо такве приче откриће наш нови формат „У другом плану”.

Емисију уређују и воде Милица Ного и Дејан Рауш.

„У другом плану” петком у 20 часова и 10 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

АТВ

У другом плану

Милица Ного

Дејан Рауш

Младен Илић

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