У другом плану: Младен Илић

Извор:
АТВ
У новој епизоди емисије „У другом плану” из друге перспективе упознаћемо Младена Илића, посланика у Народној скупштини Републике Српске, који је још у раним двадесетим закорачио у свијет политике.
Кажу да се људи најбоље упознају на свом терену, међу својима и у ономе што највише воле, а управо такве приче откриће наш нови формат „У другом плану”.
Емисију уређују и воде Милица Ного и Дејан Рауш.
„У другом плану” петком у 20 часова и 10 минута.
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