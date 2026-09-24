Удес у Бањалуци: Аутомобил се након судара са камионом закуцао у стуб

Аутор:АТВ редакција
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У Бањалуци се данас догодила саобраћајна незгода, а како пишу корисници друштвених мрежа, до незгоде је дошло када је камион који је превозио бетонске стубове ударио аутомобил и одбацио га на уличну бандеру.
Незгода се догодила код тржног центра “Емпориум”, а саобраћај се одвија успорено.
За сада нема информација о томе да ли у удесу има повријеђених особа.
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