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Удес у Бањалуци: Аутомобил се након судара са камионом закуцао у стуб

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24.09.2026 12:43

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Удес у Бањалуци: Аутомобил се након судара са камионом закуцао у стуб
Фото: Viber grupa / Patrole i radari

У Бањалуци се данас догодила саобраћајна незгода, а како пишу корисници друштвених мрежа, до незгоде је дошло када је камион који је превозио бетонске стубове ударио аутомобил и одбацио га на уличну бандеру.

Незгода се догодила код тржног центра “Емпориум”, а саобраћај се одвија успорено.

За сада нема информација о томе да ли у удесу има повријеђених особа.

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Тагови :

удес

Бањалука

Саобраћајна несрећа

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