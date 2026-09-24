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Ухапшен Бањалучанин: Одузео аутомобил суграђанину због дуга, па тражио још новца

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24.09.2026 13:23

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Полиција Републике Српске
Фото: ATV

Бањалучанин Р.П. ухапшен је јуче због сумње да је, због новчаног дуга, одузео аутомобил од суграђанина. Како наводе из ПУ Бањалука, ту није био крај, него је осумњичени наставио са изнудом.

"Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука су јуче лишили слободе лице иницијала Р.П. из Бањалуке, због постојања основа сумње да је починило кривично дјело „Изнуда“. Лице Р.П. сумњичи се да је у циљу прибављања противправне користи принудило мушкарца из Бањалуке да му на име наводног новчаног дуга преда путничко возило које је у власништву трећег лица. Након што је оштећени под присилом предао возило, осумњичени Р.П. је наставио са изнуђивањем, тражећи од њега још новца", наводе из ПУ Бањалука.

Како наводе из полиције, одузето возило је пронађено.

"Оперативним радом полицијских службеника наведено путничко возило је пронађено и уз потврду о привременом одузимању предмета одузето.

Све мјере и радње предузете су под надзором дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва Бањалука", наводе из полиције.

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Подијели:

Тагови :

Бањалука

изнуда

одузето возило

ПУ Бањалука

хапшење

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