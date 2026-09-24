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Битно: Положај трудница у Републици Српској

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Извор:

АТВ

24.09.2026 14:06
Битно: Положај трудница у Републици Српској
Фото: атв

„Битно” вечерас у 21 час и 9 минута о положају трудница у Републици Српској.

За „Битно” говоре: Тамара Ламбета, др Сњежана Радетић, гинеколог, Дајана Марјановић Верић, виши стручни сарадник за правна питања у Савезу синдиката Републике Српске и Снежана Мисита, предсједница Удружења „Бебе”, Требиње.

Формат „Битно” откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.

Емисију „Битно” уређује и води Драгана Божић.

„Битно” од уторка до петка у 21 час и 9 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Битно

Драгана Божић

труднице

Република Српска

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