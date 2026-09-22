Без плана: Између прошлости и будућности

Извор:
АТВ
У новој епизоди „Без плана” истражујемо, питамо и анализирамо главне глобалне и домаће изазове.
Питамо да ли су Уједињене нације мјесто договора за бољи свијет или говорница за нове сукобе?
Анализирамо куда иде човјечанство у доба када вјештачка интелигенција пријети да освоји планету док се стари ратови настављају, а нови пријете.
Истражујемо и гдје је мјесто Републике Српске између прошлости и будућности.
Емисију уређује и води Предраг Ћурковић.
„Без плана” сриједом у 20 часова и 30 минута.
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