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Без плана: Између прошлости и будућности

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Извор:

АТВ

22.09.2026 15:47
Без плана: Између прошлости и будућности
Фото: атв

У новој епизоди „Без плана” истражујемо, питамо и анализирамо главне глобалне и домаће изазове.

Питамо да ли су Уједињене нације мјесто договора за бољи свијет или говорница за нове сукобе?

Анализирамо куда иде човјечанство у доба када вјештачка интелигенција пријети да освоји планету док се стари ратови настављају, а нови пријете.

Истражујемо и гдје је мјесто Републике Српске између прошлости и будућности.

Емисију уређује и води Предраг Ћурковић.

„Без плана” сриједом у 20 часова и 30 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

АТВ

без плана

Предраг Ћурковић

рат

Вјештачка интелигенција

Република Српска

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