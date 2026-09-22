Акција "Пантера": Више особа под полицијском конторлом

Аутор:АТВ редакција
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Полицијски службеници Управе полиције МУП-а КС, у сарадњи са припадницима Управе полиције МУП-а ХНК, под надзором Кантоналног тужилаштва Кантона Сарајево, проводе оперативну акцију "Пантера".
Акција се проводи с циљем сузбијања неовлаштене производње и трговине наркотицима, уз подршку Обавјештајно-сигурносне агенције БиХ.
Тренутно, више особа је под полицијском контролом.
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Више информација биће познато по завршетку оперативних активности, наведено је у заједничком саопштењу МУП-а и кантоналног Тужилаштва.
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