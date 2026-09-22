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Акција "Пантера": Више особа под полицијском конторлом

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22.09.2026 16:26

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Аутомобил полиције ФБиХ
Фото: АТВ БЛ

Полицијски службеници Управе полиције МУП-а КС, у сарадњи са припадницима Управе полиције МУП-а ХНК, под надзором Кантоналног тужилаштва Кантона Сарајево, проводе оперативну акцију "Пантера".

Акција се проводи с циљем сузбијања неовлаштене производње и трговине наркотицима, уз подршку Обавјештајно-сигурносне агенције БиХ.

Тренутно, више особа је под полицијском контролом.

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Више информација биће познато по завршетку оперативних активности, наведено је у заједничком саопштењу МУП-а и кантоналног Тужилаштва.

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Тагови :

Полицијска акција

ФБиХ

МУП КС

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