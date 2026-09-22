Инцидент у Шпанији: Пола тоне тежак бик улетио у публику

Аутор:АТВ редакција
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Бик тежак више од 500 килограма, прескочио је баријеру током борбе на коњима против бикова у Мурсији, на југоистоку Шпаније, што је приморало гледаоце да побјегну и да потраже склониште, преносе данас шпански медији.
У инциденту није било повријеђених, преноси портал Куинтафуерза.
Шести бик по реду који је учествовао на Сајму борби бикова у Мурсији, улетио је у ринг и неочекивано прескочио заштитну баријеру а присутни у оближњој уличици су одмах потражили склониште, како би избјегли налет животиње.
Бик Малакара, који припада ранчу Лос Еспарталес, том приликом је извео два узастопна скока, да би се нашао ван граница арене.
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Брза интервенција тимова за борбу бикова обезбиједила је да се бик врати у арену, и да се борба настави без већих кашњења.
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