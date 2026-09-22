Колико зарађују конобари на Октоберфесту? Раде дуге смјене по 18 дана, а на послужавнику понесу и 30 килограма

Аутор:АТВ редакција
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Октоберфест 2026. у Минхену је почео, и док милиони посјетилаца уживају у пиву, перецама и печеној пилетини, бројни радници на "Терезијиним ливадама" (Theresienwiese) вриједно раде.
Један од најпознатијих, али и најзахтевнијих послова на највећем народном фестивалу на свијету јесте посао конобара у шаторима са пивом. Они носе пуне кригле пива, служе храну и сатима се крећу између столова, али притом могу да зараде значајну суму новца.
Колико зарађује конобар на Октоберфесту? На званичном сајту Октоберфеста, Град Минхен наводи да се зарада не може једноставно одредити на основу једне сатнице. Све зависи од конкретног посла, локације на којој особа ради и начина обрачуна зараде.
За конобаре у шаторима са пивом зарада се не обрачунава на основу стандардне сатнице. Они добијају дио прихода, а напојнице чине веома важан дио њихових укупних примања. По подацима Града Минхена, просјечна зарада конобара у шатору са пивом премашује 5.000 евра током трајања цијелог Октоберфеста, односно за отприлике 16 до 18 радних дана. Напојнице могу значајно да увећају тај износ.
Према наводима градских власти, конобари појединих дана могу да добију и напојнице од неколико стотина евра. Немају сви конобари исту зараду. Али зарада у великој мјери зависи од тога гдје конобар ради и шта продаје. Већи потенцијал за зараду постоји код оних који раде у објектима гдје се, поред пива, служе и храна или друга пића.
С друге стране, рад у баштама (на отвореном) може бити мање исплатив. Разлог је једноставан: ако пада киша, гости проводе много мање времена напољу, што доводи до мање поруџбина, а самим тим и до мање зараде за конобаре.
Неки зарађују између 5.000 и 16.000 евра. Зараде конобара на Октоберфесту често су биле тема у њемачким медијима посљедњих година. Један конобар је раније изјавио за магазин "Фокус" да се након отприлике двије недјеље рада кући може отићи са сумом која достиже четири, па чак и пет цифара. Његов колега је навео распон од 5.000 до 16.000 евра, у зависности од услова рада и зараде током трајања фестивала.
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То значи да многи конобари могу да напусте Октоберфест са најмање око 5.000 евра, мада зарада није загарантована и може значајно варирати. Постоји и друга страна приче о заради. Висока зарада има своју цијену. У неким случајевима, конобари морају унапред да купе производе које продају гостима. Њихова зарада тада произилази из разлике између набавне и продајне цјене. Истовремено, то значи да могу претрпјети и директне губитке. Ако се, на примјер, разбије кригла пива или проспе тањир са храном, радник можда мора сам да сноси тај финансијски трошак. Зато овај посао захтјева искуство и велику спретност.
Конобари носе терет тежак и до 30 килограма. Рад на Октоберфесту није за свакога. Смене су дуге, шатори су огромни, а пуне кригле пива изузетно тешке. Град Минхен наводи да укупна тежина пуних кригли пива које конобар носи током једне туре може достићи и до 30 килограма.
Поред тога, конобар током типичног радног дана може да препјешачи и до 20 километара. Сходно томе, посао захтијева издржљивост, брзину, љубазност и способност комуникације са великим бројем људи. Град Минхен описује идеалног радника на Октоберфесту као особу која ужива у комуникацији са људима, остаје ведра и љубазна чак и под притиском, те посједује - или жели да изгради - снажне руке и ноге. Висока зарада, али напоран рад. Рад као конобар на Октоберфесту може донијети неколико хиљада евра за нешто више од двије недјеље.
Та зарада, међутим, долази по цијену дугих радних дана, километара ходања и руковања тешким посуђем за сервирање и пуним криглама пива. Стога, висока зарада остварена на Октоберфесту подразумева веома захтеван физички рад.
(нин)
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