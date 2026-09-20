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Посјетиоци Октоберфеста висили наглавачке на вашарској атракцији!

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20.09.2026 10:44

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Људи се возе на вртуљку током првог дана 191. фестивала пива Октоберфест у Минхену, Њемачка, у суботу, 19. септембра 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Matthias Schrader

Посјетиоци "Октоберфеста" у Минхену висили су наглавачке око пет минута током атрактивне вашарске вожње, а узрок инцидента засад није познат, јавила је агенција ДПА.

Након што су сишли са машине, неколико људи, углавном млађе доби, жалило се на благу вртоглавицу и проблеме са циркулацијом.

Након кратког прегледа, сви су се вратили на фестивал пива.

Служба хитне помоћи саопштила је да је првог дана 191. "Октоберфеста" збринула око 600 пацијената.

Највећи свјетски фестивал пива отворен је јуче и трајаће 16 дана, до 4. октобра.

Посјетиоцима су на располагању шатор за пиво, вожње на вашару, традиционална баварска храна и музика уживо, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Октоберфест

инцидент

Минхен

Хитна помоћ

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