Посјетиоци Октоберфеста висили наглавачке на вашарској атракцији!

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Посјетиоци "Октоберфеста" у Минхену висили су наглавачке око пет минута током атрактивне вашарске вожње, а узрок инцидента засад није познат, јавила је агенција ДПА.
Након што су сишли са машине, неколико људи, углавном млађе доби, жалило се на благу вртоглавицу и проблеме са циркулацијом.
Након кратког прегледа, сви су се вратили на фестивал пива.
Служба хитне помоћи саопштила је да је првог дана 191. "Октоберфеста" збринула око 600 пацијената.
Највећи свјетски фестивал пива отворен је јуче и трајаће 16 дана, до 4. октобра.
Посјетиоцима су на располагању шатор за пиво, вожње на вашару, традиционална баварска храна и музика уживо, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
3 ч1
Свијет
4 ч1
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму