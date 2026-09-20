"БиХ мора да се врати на дејтонска подешавања или ће се наставити њено одумирање"

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник СНСД-а Милорад Додик изјавио је да је Република Српска направила корак уназад када су у Сарајеву прошле године поново почели да причају о рату и о другом полувремену, али да ће узвратити политичким ударцем, од којег се неће опоравити.
"Ко вам је крив што имате 24 одсто БиХ? Па да ли вам то неко дира? Ми својих 49 одсто не дамо. Прихватите то и живећемо сасвим коректно", поручио је Додик.
Он је оцијенио да БиХ мора да се врати на дејтонска подешавања, ако жели да опстане, као и да је неопходно да се пониште све наметнуте одлуке високих представника.
"Или то или да се настави њено тихо одумирање. Размислите, да ли неко прича о БиХ сада, када више не одлазим тамо. Можда нису разумјели да су са оним што су радили посљедњих година угасили причу о дијалогу у БиХ", рекао је Додик за "Политику".
Коментаришући захтјев 14 посланика из ФБиХ за суспензију споразума о специјалним и паралелним везама Србије и Српске, Додик је оцијенио да то није дио предизборне кампање у Сарајеву, већ тешка опсесија и тамошњи начин живота.
"Никада више нећу отићи својом вољом на мјесто које сматрам најодвратнијим на свијету, посебно јер заудара нечовјештвом. Проневјерили су озбиљан концепт дејтонске БиХ и нису се они обрачунали само са мном, већ су у сталном обрачуну са српским народом", навео је Додик.
Он је указао да у Сарајеву ниједном нису показали да разумију страхове Срба и Републике Српске.
"Како су сахранили /генерала такозване Армије БиХ/ Расима Делића? Насер Орић шета слободан, као и Елфета Весели, а нама причају да ми њих треба да разумемо тобож зато што је /генерал Ратко/ Младић осуђен", рекао је Додик.
Он је указао да су сви чули шта Америка мисли о суду у Хагу, додајући да се о томе шта је било у Сребреници могло чути од Гидеона Грајфа и многих других.
"Ми њима више вјерујемо него суду у Хагу. Сарајево је забољело то што су на сахрани Младића могли да виде 90 одсто младих људи, што су схватили као властиту немоћ и пропаст пропаганде у коју 30 година улажу све", оцијенио је Додик.
Он је навео да је недавно у једној књизи запазио сасвим тачну тезу да комшије добро живе тамо гдје је ограда између њих висока.
Додик је истакао да Бошњацима не жели ништа лоше, иако су они, како каже, жељели његову смрт, подржавајући долазак Британаца, који су требали да опколе његову кућу с планом да у тој акцији страда.
Према његовим ријечима, Срби и Бошњаци су историјски увијек били на различитим странама.
"Има ли нека прослављена партизанска муслиманске јединица из Другог свјетског рата, осим `Ханџар дивизије`, сарадника Хитлера? И у посљедњем рату највеће мјесто егзодуса је Сарајево, јер је из њега истјерано 156.000 Срба", указао је Додик.
Према његовим ријечима, у прошлости је Турчин са сабљом улазио у куће, идући од човјека до човјека с питањем да ли је хришћанин или муслиман.
"За `погрешан` одговор летјела је глава, а од конвертита који су морали да је сачувају настали су данашњи Бошњаци. Не интересује нас да се они врате у вријеме стављања сабље под врат, али само нека нас оставе на миру", поручио је Додик.
Он је указао да је прије Великог рата доминантан број Срба живио у Србији, БиХ, Крајини од Книна и Шибеника до Дубровника, у Црној Гори, на Космету и у знатном броју у Македонији.
"Онда су нам у Првом свјетском рату убили трећину становништва, па милион људи у НДХ, а онда је услиједио распад Југославије. Нема нас у Словенији и Хрватској, а причају нам да смо лоши они који су нам све то урадили, убијајући нас у Пагу и Јадовну из страсти, а не ратовања. То нису завршили само зато што нису имали довољно времена", навео је Додик.
Он је истакао да је таквима Република Српска трн у оку, јер показује да је самоодржива и да би у распаду БиХ функционисала као држава и на унутрашњем и на међународном плану.
"Наш гријех је што преживљавамо. Тако је било и у два свјетска и у посљедњем рату", рекао је Додик.
Говорећи о односима са Србијом, он је најавио да ће Република Српска са њом наставити да гради јединство и да сарађује.
"Упркос силним подметањима, /предсједник Србије Александар/ Вучић је успио да сачува највећи раст Србије у региону и њену снагу. Ми скупа морамо снажно да истакнемо идеју водиљу `један народ, једна држава`, како су то урадили Нијемци, и то управо због историјског континуитета разбијања српског јединства", рекао је Додик, преноси Срна
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