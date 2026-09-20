Милић: Сарадњом са нашом црквом показујемо да смо привржени нашим коријенима

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Градоначелник Брчко дистрикта Синиша Милић рекао је да је изградња и обнова храмова Српске православне цркве начин да се обновом религиозности дође до моралнијег друштва, које ће омогућити квалитетнији живот свих људи на овим просторима.
Милић, који је у насељу Доњи Брезик присуствовао чину освештања Храма Христа Спаситеља, истакао је да је данас значајан дан, не само за мјештане Доњег Брезика, већ и за све вјернике на простору Брчког.
"Ово је источна капија Брчког, добили смо храм на употребу и данас је овдје духовно славље, које нас је све окупило", изјавио је Милић новинарима.
Он је изразио задовољство што овом догађају присуствује и предсједник Владе Републике Српске Саво Минић, који је и кум Храма, као и министар енергетике и рударства Петар Ђокић, те представници извршне и законодавне власти у Брчком.
"Мислим да ми генерално сарадњом са Српском православном црквом овдје показујемо да смо и те како привржени нашим коријенима и идентитету, гдје СПЦ сигурно заузима и централно мјесто", истакао је Милић.
Он је потврдио да ће бити настављена помоћ приликом изградње и обнове храмова на простору Брчког.
"Мислимо да сва ова криза са којом се генерално суочавамо на овим просторима није само економска и политичка, она је прије свега духовна криза и морална. Ово је начин да обновом наше религиозности дођемо до моралнијег друштва, које ће омогућити квалитетнији живот свих људи на овим просторима", додао је Милић.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Градови и општине
2 ч0
Градови и општине
3 ч0
Градови и општине
4 ч0
Градови и општине
17 ч0
Најновије
Најчитаније
13
38
13
31
13
30
13
20
13
14
Тренутно на програму