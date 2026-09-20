Друго лансирање у само три сата: Сјеверна Кореја поново испалила ракету

Аутор:АТВ редакција
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Сјеверна Кореја лансирала је другу ракету са своје источне обале, саопштило је јужнокорејско Министарство одбране.
"Само три сата након лансирања балистичке ракете кратког домета, Сјеверна Кореја је испалила још један пројектил", наводи се у саопштењу.
Први пројектил идентификован је као балистичка ракета кратког домета, која је прелетјела око 450 километара и пала у море изван ексклузивне економске зоне Јапана.
Други пројектил засад није идентификован, преноси Срна
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