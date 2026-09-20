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Друго лансирање у само три сата: Сјеверна Кореја поново испалила ракету

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20.09.2026 12:49

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Припадници јужнокорејске војске посматрају територију Сјеверне Кореје са осматрачнице за уједињење у Паџуу, у Јужној Кореји, у близини границе са Сјеверном Корејом, у сриједу, 16. септембра 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Ahn Young-joon

Сјеверна Кореја лансирала је другу ракету са своје источне обале, саопштило је јужнокорејско Министарство одбране.

"Само три сата након лансирања балистичке ракете кратког домета, Сјеверна Кореја је испалила још један пројектил", наводи се у саопштењу.

Први пројектил идентификован је као балистичка ракета кратког домета, која је прелетјела око 450 километара и пала у море изван ексклузивне економске зоне Јапана.

Други пројектил засад није идентификован, преноси Срна

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Тагови :

Сјеверна Кореја

Ким Џонг Ун

ракета

Јужна Кореја

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