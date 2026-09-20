Техеран не попушта: "Остаје затворено"

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Предсједник иранског парламента Мохамед Багер Калибаф изјавио је да ће Ормуски мореуз остати затворен све док Сједињене Америчке Државе не испуне обавезе које је Техеран поставио као услов за преговоре.
Истовремено, ирански званичници поручују да ће користити и војну силу и дипломатију како би остварили своје циљеве.
Калибаф је нагласио да Иран "мора и да се бори и да преговара", док је портпарол иранских оружаних снага Аболфазл Шекарчи одбацио тврдње САД да је кроз Ормуски мореуз несметано прошао велики број пошиљки нафте, оцијенивши их као "лажне и смијешне".
Према ријечима секретара Врховног савјета за националну безбједност Ирана Мохсена Резаеија, Техеран је Вашингтону пренио седам услова за почетак преговора о окончању сукоба.
Међу њима су, како је навео, прекид борби на свим фронтовима, ослобађање замрзнуте иранске имовине и окончање америчке поморске блокаде.
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