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Утакмице Никса прескупе и за градоначелника Њујорка

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20.09.2026 11:42

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Зохран Мамдани
Фото: Tanjug/AP Photo/Yuki Iwamura

Градоначелник Њујорка Зохран Мамдани неће присуствовати утакмици којом ће Њујорк Никси 20. октобра подићи шампионски банер, иако је велики навијач тог клуба.

Мамдани је као разлог навео високе цијене улазница за церемонију отварања сезоне.

Њујорк Никси, актуелни НБА шампиони, нову сезону отвориће 20. октобра утакмицом против Филаделфија Севентисиксерса, а прије почетка сусрета биће подигнута застава намијењена шампионској титули.

Мамдани је у разговору за "НБЦ Њујорк" упитан да ли ће присуствовати церемонији, а његов одговор био је јасан.

"Брате, немам спремних 2.000 долара за ту карту", рекао је градоначелник.

На питање новинара да ли би размотрио најјефтинија мјеста на врху трибина, Мамдани је уз осмјех одговорио: "Е, о томе причам."

Градоначелник је раније већ критиковао цијене карата за утакмице Никса. Током плеј-офа прошле сезоне говорио је о томе да спортски догађаји не би требало да постану луксуз доступан само најимућнијима.

Његов однос са власником Никса Џејмсом Доланом претходно је био предмет јавних расправа. Мамдани и Долан размјењивали су критике због различитих ставова о организацији догађаја и односу према навијачима, али су касније смирили несугласице.

Цијене улазница биле су посебно високе током прошлогодишњег НБА финала. У једном тренутку се наводило да су двије карте поред терена за потенцијалну шесту утакмицу коштале више од милион долара.

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Тагови :

Њујорк Никс

Зохран Мамдани

улазнице

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