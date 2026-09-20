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Сутра отварање новог затворског комплекса у Бијељини

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20.09.2026 12:30

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Затвор
Фото: АТВ

У Бијељини ће сутра бити свечано отворен нови комплекс Казнено-поправног завода /КПЗ/ на локацији у Голом Брду, најављено је из КПЗ.

КПЗ Бијељина установа је затвореног типа у коју се упућују лица мушког пола осуђена на казну затвора у трајању од три године и мање.

Због модернизације, повећања смјештајних капацитета и побољшања услова за извршење кривичних санкција изграђен је нови затворски комплекс у Голом Брду, по европским стандардима.

У овом савременом објекту је у новембру прошле године отворен нови дио притворске јединице.

Церемонија свечаног отварања је у 13.00 часова.

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Тагови :

Бијељина

Затвор

отварање

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