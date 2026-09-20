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Важна наредба МУП-а Српске: Ова возила сутра неће моћи кроз Вишеград

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20.09.2026 10:01

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Министарство унутрашњих послова полиција
Фото: MUP Republike Srpske

У циљу остваривања безбједности за вријеме боравка предсједника Владе Републике Србије Ђуре Мацута на подручју Републике Српске МУП је издао важно саопштење за подручје Вишеграда.

У циљу остваривања безбједности за вријеме боравка предсједника Владе Републике Србије Ђуре Мацута на подручју Републике Српске, министар унутрашњих послова Републике Српске донио је Наредбу о забрани саобраћаја за сва теретна возила преко 3,5 тона укупне масе, осим теретних возила јавних и комуналних служби и возила која ће бити ангажована на активностима провођења мјера обезбјеђења у понедјељак, 21.09.2026. године у периоду од 08,00 до 18,00 часова на путевима на подручју општине Вишеград.

Полицијска управа Фоча одредиће алтернативне правце и преусмјерити саобраћај теретних возила преко 3,5 тоне укупне масе на те правце.

Истог дана, у периоду од 08,00 до 18,00 часова забрањује се у друмском саобраћају превоз експлозивних материја, наоружања и војне опреме на подручју општине Вишеград, осим за превоз противградних ракета за потребе ЈП ”Противградна превентива Републике Српске” ад. Градишка.

Министарство у сједишту, полицијске управе и полицијске станице за наведене дане неће издавати одобрења за превоз експлозивних материја и наоружања и војне опреме, саопштено је из МУП-а Српске.

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Тагови :

Вишеград

возило

саопштење

Ђуро Мацут

Возачи

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