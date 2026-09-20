Важна наредба МУП-а Српске: Ова возила сутра неће моћи кроз Вишеград

Аутор:АТВ редакција
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У циљу остваривања безбједности за вријеме боравка предсједника Владе Републике Србије Ђуре Мацута на подручју Републике Српске МУП је издао важно саопштење за подручје Вишеграда.
У циљу остваривања безбједности за вријеме боравка предсједника Владе Републике Србије Ђуре Мацута на подручју Републике Српске, министар унутрашњих послова Републике Српске донио је Наредбу о забрани саобраћаја за сва теретна возила преко 3,5 тона укупне масе, осим теретних возила јавних и комуналних служби и возила која ће бити ангажована на активностима провођења мјера обезбјеђења у понедјељак, 21.09.2026. године у периоду од 08,00 до 18,00 часова на путевима на подручју општине Вишеград.
Полицијска управа Фоча одредиће алтернативне правце и преусмјерити саобраћај теретних возила преко 3,5 тоне укупне масе на те правце.
Истог дана, у периоду од 08,00 до 18,00 часова забрањује се у друмском саобраћају превоз експлозивних материја, наоружања и војне опреме на подручју општине Вишеград, осим за превоз противградних ракета за потребе ЈП ”Противградна превентива Републике Српске” ад. Градишка.
Министарство у сједишту, полицијске управе и полицијске станице за наведене дане неће издавати одобрења за превоз експлозивних материја и наоружања и војне опреме, саопштено је из МУП-а Српске.
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