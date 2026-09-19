Господски: Мирослав Бојић обишао штанд ПСС-а

Аутор:АТВ редакција
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Кандидат СНСД-а за НСРС Мирослав Бојић обишао је волонтере своје странке у Трну, али и других политичких странака и пожелио им је срећан рад.
"Наш Град треба као и увијек да буде примјер јер избори трају 30 дана и прођу, а ми настављамо послије сви да радимо и живимо опуштено и нормално као и досад. Сви помало компромиса и биће нам свима љепше", написао је Бојић у објави.
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