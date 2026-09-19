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Господски: Мирослав Бојић обишао штанд ПСС-а

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19.09.2026 20:33

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Господски: Мирослав Бојић обишао штанд ПСС-а
Фото: Instagram

Кандидат СНСД-а за НСРС Мирослав Бојић обишао је волонтере своје странке у Трну, али и других политичких странака и пожелио им је срећан рад.

"Наш Град треба као и увијек да буде примјер јер избори трају 30 дана и прођу, а ми настављамо послије сви да радимо и живимо опуштено и нормално као и досад. Сви помало компромиса и биће нам свима љепше", написао је Бојић у објави.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Мирослав Бојић

СНСД

ПСС

volonteri

Трн

Избори 2026

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