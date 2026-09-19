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Новаковић Бурсаћ: Oчекујемо побједу на свим нивоима

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19.09.2026 20:45

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Новаковић Бурсаћ: Oчекујемо побједу на свим нивоима

Очекујемо побједу на свим нивоима и да у Сарајеву буде апсолутна већина у Представничком дому парламентарне скупштине БиХ, истакла је на кандидат СНСД-а за Представнички дом парламентарне скупштине БиХ Сњежана Новаковић Бурсаћ на трибини у Бањалуци.

"То ће значити побједу политике СНСД-а од стране грађана и народа Српске и што ће значити у даље осигурање заштите интереса српског народа и Републике Српске. То је заштита Дејтона односно борба за уставне надлежности Српске и све оно што то подразумијева. Ми очекујемо да Бањалука, као што видимо свих ових вечери и данас, да почиње да се враћа изворном СНСД-у, односно враћа повјерење у нашу политику", навела је Новаковић Бурсаћ.

СНСД вјерује у сигурну побједу Саве Минића за предсједника Српске, истакла је Новаковић Бурсаћ.

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Тагови :

Сњежана Новаковић Бурсаћ

СНСД

Бањалука

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