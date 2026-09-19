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35 година од Прве прњаворске лаке пјешадијске бригаде

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19.09.2026 19:15

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35 година од Прве прњаворске лаке пјешадијске бригаде
Фото: ATV

Некадашњи борци и старјешине присјетили су се ратног пута и жртава датих за одбрану и опстанак Републике Српске.

"Када је створена Република Српска – 09.05. борци Прве прњаворске лаке пјешадијске бригаде имајући у виду да је била угрожена општина Прњавор изашли су на обронке Мотајице и зауставили регуларне снаге Хрватске војске да не угрозе наше становништво“, рекао је ратни командант бригаде, Владо Живковић.

Прва прњаворска лака пјешадијска бригада учествовала је у пробоју Коридора, борбама за Дервенту, Модричу, Брод, те на добојско-озренском и западнокрајишком ратишту. Значај њеног ратног пута и одбране Републике Српске истакли су ресорни министар Радан Остојић и премијер Српске Саво Минић.

"Ово је ратна јединица која је проистекла из народа, Јединица која је остварила немјерљиве успјехе на свим дијеловима РС гдје је изводила борбена дејства. Овдје смо данас да саберемо успомене на Одбрамбено-отаџбинског рата“, рекао је министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске, Радан Остојић.

"Ово је једна од аутентичних бригада Војске Републике Српске, формирана прије самог почетка агресије и свега онога што се дешавало српском народу. Њено стварање био је одговор српског народа на страдања кроз историју“, рекао је премијер, Саво Минић.

Да се сјећање на херојска дјела и жртву бораца мора чувати и преносити на будуће генерације, поручио је градоначелник Прњавора Дарко Томаш.

"Важно је да се окупљамо, да се сјећамо, да не заборавимо и да пренесемо на младе нараштаје све оно што су наши борци урадили“, рекао је градоначелник Прњавора, Дарко Томаш.

Кроз Прву прњаворску лаку пјешадијску бригаду током Одбрамбено-отаџбинског рата прошло је око 4.600 бораца. Погинуло је 240 припадника ове јединице, док се 11 и даље води као нестало. Укупно са подручја града Прњавора у борби за стварање Српске живот је дало 626 бораца.

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Тагови :

Војска Републике Српске

сјећање

страдање Срба

Прњавор

Годишњица

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