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Остојић: Мир, слобода и Република Српска су највеће вриједности

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19.09.2026 16:49

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Министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске
Фото: ATV

Министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Радан Остојић рекао је данас да су мир, слобода и Република Српска највеће вриједности и истакао да је ратни пут Прве прњаворске лаке пјешадијске бригаде пут на којем су се њени припадници жртвовали за те вриједности.

Остојић је рекао да му је част и задовољство што је данас присуствовао обиљежавању 35 година од оснивања ове славне ратне јединице и чину постројавања људи који су у току рата били на бранику своје отаџбине.

Он је указао да је ово ратна јединица која је проистекла из народа и чији је командант био резервни војни старјешина, јединица која је остварила немјерљиве успјехе на свим ратиштима, гдје је имала борбена дејства.

"Данас смо овдје да евоцирамо успомене на Одбрамбено-отаџбински рат, а првенствено на нашу погинулу браћу, оне људе који су најзаслужнији што ми данас живимо у слободи и у Републици Српској", рекао је Остојић новинарима на обиљежавању 35 година од оснивања Прве прњаворске лаке пјешадијске бригаде.

Он је рекао да је у оквиру ове бригаде дјеловала јединица "Вукови са Вучијака", као једна од најелитнијих ратних јединица Војске Републике Српске.

Остојић је нагласио да је ратни пут Прве прњаворске лаке пјешадијске бригаде и сваког њеног припадника, пут косовских јунака, пут Голготе, пут страдања, пут на којем су се жртвовали за Републику Српску.

"Али био је то пут на којем је успостављено једно велико другарство, јединство и слога. На том путу је остварен огроман успјех, тај успјех се зове слобода, тај успјех се зове Република Српска", додао је Остојић.

Он је рекао да му је веома драго и да је веома поносан што се већ 30 година живи у миру и што је ово постројавање, чин који је спроведен у миру и у слободи у Републици Српској.

"Мир, слобода, Република Српска, то су највеће вриједности. Да се Богу молимо и да наставимо с овим чином, чином постројавања, сваке године, док смо год живи. Али да чин постројавања наставе и наши потомци, и да се све то одвија у миру, у слободи и у Републици Српској", нагласио је Остојић, преноси Срна.

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Тагови :

Радан Остојић

Војска Републике Српске

Прњавор

сјећање

Република Српска

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