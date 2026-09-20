Мерц признао дебакл: "Резултат је катастрофа, ЦДУ је самљевен између СПД-а и АфД-а"

Аутор:АТВ редакција
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Њемачки канцелар Фридрих Мерц обратио се јавности након данашњих избора у Берлину и Мекленбургу-Западној Померанији те се осврнуо на резултате ЦДУ-а током 2026. године. Док је резултат у Берлину оцијенио солидним, за Мекленбург-Западну Померанију рекао је да се не може уљепшавати.
„Резултат у Мекленбургу-Западној Померанији не можемо уљепшавати, то је катастрофа“, рекао је Мерц.
Подсјетио је да је ЦДУ током године остварио различите резултате. Истакнуо је да је странка постала најјача политичка снага и након 35 година поново преузела одговорност за вођење владе с Гордоном Шнидером као премијером, док је покрајинске изборе у Саксонији-Анхалту описао као дубок рез и најтежи изборни пораз ЦДУ-а у посљедњих много година.
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На локалним изборима у Хесену и Доњој Саксонији ЦДУ је, рекао је, поново био најјача странка.
Говорећи о данашњим изборима, Мерц је нагласио да су резултати у двије покрајине веома различити.
„ЦДУ се борио, али је на крају самљевен у заоштравању између СПД-а и АФД-а“, рекао је о резултату у Мекленбургу-Западној Померанији.
За Берлин је рекао да је Стефан Еверс преузео улогу главног кандидата у веома тешкој ситуацији и одмах ушао у изборну кампању.
„Уз пун ангажман и велико залагање довео је ЦДУ до солидног резултата“, рекао је Мерц те захвалио свима који су током године водили кампању за странку.
Додао је да су многи то чинили у веома тешким условима, „и зато што је изостао вјетар у леђа из Берлина“.
Мерц је потом проширио говор на стање у Њемачкој.
„Без обзира на различите изборне резултате, сви смо заједно забринути за будућност наше земље“, рекао је.
Њемачка, према његовим ријечима, има државу која је постала превише компликована, привреду која пролази кроз дубоку трансформацију и друштво у којем је тон међусобне комуникације све грубљи и непомирљивији.
Упозорио је и на пад повјерења у институције.
„Повјерење у институције наше земље пада, а радикалне странке с лијева и десна активно га поткопавају“, рекао је.
Мерцово обраћање долази у тренутку великог политичког притиска на канцелара и ЦДУ. Странка је прије двије недјеље доживјела тежак пораз на изборима у Саксонији-Анхалту, гдје је АФД освојио готово 44 одсто гласова, док је ЦДУ пао на око 17 одсто. Након тога додатно су се појачале расправе о Мерцовој политичкој будућности.
Упркос нагађањима о његовом одласку, свих осам покрајинских премијера ЦДУ-а прије неколико дана јавно је подржало Мерца и одбацило расправе о промјени на челу странке и владе.
Њемачког канцелара притом није могуће једноставно смијенити обичним гласањем у Бундестагу. Ако би га његови коалициони партнери или дио властите странке жељели смијенити против његове воље, морали би кроз такозвано конструктивно изгласавање неповјерења истовремено осигурати апсолутну већину за његовог насљедника. Друга могућност била би да Мерц сам поднесе оставку или постави питање повјерења, чији би пораз могао отворити пут према пријевременим изборима.
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