Неизвјесна трка у Њемачкој: Славље у табору АФД-а, ЦДУ пред историјски лошим резултатом

Аутор:АТВ редакција
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Данас су у Њемачкој одржани покрајински избори у Берлину и Мекленбургу-Западној Померанији, АФД је, према првим пројекцијама, тијесно испред СПД-а у Мекленбургу, док се у Берлину чини да ће Љевица освојити највише гласова.
Почетне прогнозе покрајинских избора у Мекленбургу-Западној Померанији показују да се ЦДУ суочава с могућношћу да први пут остане без мјеста у покрајинском парламенту.
Према почетним прогнозама АфД-а и ЦДФ-а, избори у њемачкој савезној покрајини Мекленбург-Западна Померанија доносе изузетно неизвјесну политичку слику.
АФД, који је на изборе изашао с кандидатом за министра-предсједника Лајф-Ериком Холмом и водећим кандидатом Енриком Шултом, према првим пројекцијама осваја између 37 и 38 одсто гласова. То би представљало више него двоструко бољи резултат у односу на покрајинске изборе 2021. године.
Одмах иза АФД-а налази се владајући СПД, који према пројекцијама осваја између 35,5 и 36,5 одсто гласова. Социјалдемократе предводи министарка-предсједница Мануела Швезиг.
Иако је АФД остварио снажан резултат, могућност његовог уласка у покрајинску власт остаје ограничена чињеницом да остале странке одбацују коалицију с том странком. То би СПД-у могло омогућити наставак власти упркос тијесном резултату.
Посебну пажњу привлачи резултат ЦДУ-а. Према почетним пројекцијама, странка би могла освојити свега 5 до 5,5 одсто гласова, што би био њен најслабији резултат на покрајинским изборима у Мекленбургу-Западној Померанији од оснивања Савезне Републике Њемачке.
Уколико ЦДУ не пређе изборни праг и остане без мандата, био би то први такав случај у историји странке на изборима у овој покрајини.
ФДП је, према пројекцијама, такође изван покрајинског парламента, са свега 1 до 1,2 одсто гласова, што представља велики пад у односу на 5,8 одсто колико је странка освојила 2021. године.
Неизвјесно је и да ли ће Зелени и БСВ успјети осигурати довољан број гласова за улазак у парламент. Љевичарска странка, с друге стране, према почетним пројекцијама остаје парламентарна.
Према ЦДФ-у, излазност је износила око 75,5 одсто, док је на изборима 2021. године гласало приближно 70,8 одсто бирача.
Истовремено, почетне прогнозе показују занимљиву расподјелу снага и у Берлину.
Према ЦДФ-у, Љевица осваја око 26 одсто гласова, док АРД овој странци предвиђа 24,5 одсто. ЦДУ се према обје пројекције налази на другом мјесту са око 20 одсто, уз значајне губитке у односу на раније изборе.
На трећем мјесту, према ЦДФ-у, налазе се Зелени са 15,5 одсто, док АФД има 13,5 одсто. АРД даје нешто другачију пројекцију: АФД је на трећем мјесту са 16 одсто, а Зелени слиједе са 15 одсто.
СПД се према обје пројекције налази на петом мјесту са око 12 одсто гласова.
БСВ је на граници изборног прага, с почетном пројекцијом од око 5 одсто, због чега остаје неизвјесно хоће ли осигурати мјеста у берлинском Представничком дому.
Коначан састав власти у обје покрајине зависиће од службених резултата и могућности формирања већине.
У Мекленбургу-Западној Померанији СПД, према тренутним пројекцијама, нема довољно гласова за наставак досадашње коалиције с Љевицом, па би за формирање већине биле потребне другачије комбинације.
У Берлину би и Љевици и ЦДУ-у, према почетним резултатима, била потребна подршка још најмање два партнера за формирање већине. Међу потенцијалним партнерима спомињу се Зелени и СПД, преноси Кликс.
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