Застрашивање и провокације - ратна иконографија опет у ФБиХ

Аутор:Кристина Секерез
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Taкве слике стигле су из Кључа. Ратни покличи и ратна иконографија приказани су у дефилеу ветерана тзв. Армије БиХ на Дан општине.
То је организовала сама Општина и то на дан кад је у тој општини 1995. године убијено око 60 српских цивила, попаљено 1.400 српских кућа у 45 села и заселака, те уништено 14 православних цркава и парохијских домова. Опасно је што у такве скупове укључују и дјецу и уче их да је нормално прослављати злочине.
„Дјецу доводе у колонама, да дјеца учествују у дефилеу њихових ветерана 5. корпуса и те структуре. А што се суди Дудаковићу, што се суди цијелој екипи, комплетан командни кадар 5. корпуса, сви су на оптужници. Свима се суди за удружени злочиначки подухват“, каже Ђорђе Радановић, предсједник Одбора за заштиту права Срба у ФБиХ.
Недалеко од Кључа, у Босанском Петровцу сличан сценарио. И тамо су Срби повратници изложени застрашивању и провокацијама. Бошњаци у тој општини су, уз бакље и ратна обиљежја прославили, како то зову, Дан ослобођења. Срби тај дан памте по прогону и убиствима.
„Очигледно Бошњаци сматрају да величање злочина који су почињени над Србима је дозвољено, да је то нормално, али, нажалост, и Хашки трибунал и правосуђе на нивоу БиХ им је дало могућност и својим нерадом и непроцесуирањем злочина над Србима да то чине и раде и да мисле да је убијање Срба дозвољено и да убијање Срба треба да се слави", каже Милорад Којић, посланик СНСД-а у ПД ПС БиХ.
„Они величају све своје и оно што је евидентно био злочин, а нама не дају да обиљежавамо оно што су биле заиста побједе“, рекао је Радан Остојић, министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске.
Подизање тензија и застрашивање нису пут у суживот, него наставак прогона српског становништва. Прогон 125.000 људи и убиства њих 655 нису разлог за славље него за извињење, категоричан је Ненад Нешић.
„Бошњаци у Босанском Петровцу прослављали су прогон 125.000 Срба и убиства њих 655 током протеклог рата, чиме се врши притисак на преостали српски народ да напусти огњишта. Можете ли замислити шта би било, какву би дреку до Брисела слушали, да се у Републици Српској на овај начин слави страдање других народа?", каже Ненад Нешић, предсједник ДНС-а
Срби у Федерацији, причају из српских удружења, не виде свјетло на крају тунела. 31 годину након рата Бошњаци славе злочине, и то под истим обиљежјима и с истим покличима под којим су почињени. На такве ствари међународна заједница окреће главу.
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