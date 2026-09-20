У Амбасади Русије у БиХ отворено бирачко мјесто, Калабухов међу првима гласао

Аутор:АТВ редакција
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У Амбасади Русије у БиХ јутрос је отворено бирачко мјесто за гласање на изборима за чланове Државне думе Федералне скупштине Руске Федерације.
Руски амбасадор у БиХ Игор Калабухов био је међу првима који су гласали.
Бирачко мјесто у згради Амбасаде Русије у Сарајеву /Уријан Дедина 93/ биће отворено до 20.00 часова.
Право гласа имају руски држављани који су до дана избора навршили 18 година и имају право гласа.
Избори за девети сазив Доњег дома руског парламента, заједно са регионалним изборима, одржавају се у Русији од 18. до 20. септембра, преноси Срна.
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