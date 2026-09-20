Logo

У Амбасади Русије у БиХ отворено бирачко мјесто, Калабухов међу првима гласао

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
20.09.2026 10:14

Коментари:

0
У Амбасади Русије у БиХ јутрос је отворено бирачко мјесто за гласање на изборима за чланове Државне думе Федералне скупштине Руске Федерације.
Фото: Srna

У Амбасади Русије у БиХ јутрос је отворено бирачко мјесто за гласање на изборима за чланове Државне думе Федералне скупштине Руске Федерације.

Руски амбасадор у БиХ Игор Калабухов био је међу првима који су гласали.

Бирачко мјесто у згради Амбасаде Русије у Сарајеву /Уријан Дедина 93/ биће отворено до 20.00 часова.

Право гласа имају руски држављани који су до дана избора навршили 18 година и имају право гласа.

Избори за девети сазив Доњег дома руског парламента, заједно са регионалним изборима, одржавају се у Русији од 18. до 20. септембра, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Русија

БиХ

Амбасада Русије у БиХ

гласање

избори

Коментари (0)

Више из рубрике

Европска унија БиХ учлањење преговори

БиХ

БиХ далеко од преговора са Европском унијом

18 ч

0
Хаг хашки трибунал резидуални механизам

БиХ

Треба ли БиХ да преиспита одлуку о изласку из МКС-а и Римског статута?

18 ч

1
Хрватска инспекција утврдила је да је КЈКП ГРАС Сарајево прекршио Закон о превозу у друмском саобраћају Републике Хрватске

БиХ

Превозили путнике преко границе без лиценце: Инспекција казнила КЈКП ГРАС

19 ч

0
замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац

БиХ

Кошарац поручио Тривићевој: Боље је ћутати и бити сматран незналицом, него проговорити и отклонити сваку сумњу

20 ч

2

  • Најновије

  • Најчитаније

13

38

Распад Велике Британије: Три захтјева за разлаз са круном

13

31

Освештан Храм Христа Спаситеља у Доњем Брезику

13

30

Трагедија у комуналном: Млади Томислав преминуо након несреће на послу

13

20

Нападнут Петер Мађар, објављен снимак

13

14

Рекордна цијена дизела у Француској: На појединим пумпама литар кошта 2,9 евра!

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима